La carte numérique du Vietnam met à jour 34 unités administratives provinciales

Le Département de la topographie, de la cartographie et de l’information géographique du Vietnam, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, achèvera et publiera une carte administrative du Vietnam à l’échelle 1:1 000 000, disponible en ligne et au format numérique *.pdf, dès l’entrée en vigueur de la résolution de l’Assemblée nationale sur la réorganisation des unités administratives provinciales en 2025.

Cette mesure vise à soutenir rapidement l’orientation et l’administration du Premier ministre, à soutenir la gestion de l’État par les ministères, les secteurs et les localités, et à répondre aux besoins des organisations et des particuliers.

Les ministères, les secteurs, les localités, les organisations et les particuliers peuvent consulter le site web https://vnsdi.monre.gov.vn/home pour rechercher les informations nécessaires.

Le 12 juin, avec 461 voix sur 465 votants (96,44%), la 15e Assemblée nationale a adopté la résolution sur la réorganisation des unités administratives provinciales en 2025. Grâce à ce nouveau dispositif, le Vietnam compte désormais 34 unités administratives provinciales, dont 28 provinces et six villes de compétence centrale.

La résolution demande aux autorités compétentes de procéder d’urgence aux préparatifs nécessaires pour que les administrations locales créées après la réorganisation puissent officiellement commencer leurs activités à compter du 1er juillet 2025.

Dô Thi Thu Thuy, cheffe adjointe de bureau dudit département a déclaré que depuis début 2025, sous la direction du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le département a préparé des documents cartographiques pour soutenir les réunions clés du Politburo, du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du ministère de l’Intérieur.

Selon la responsable, le département a élaboré une carte administrative du Vietnam qui reflète avec précision et exhaustivité toutes les unités administratives, conformément au nouveau plan de réorganisation. Les efforts ont porté sur la mise à jour des modifications des limites administratives, la normalisation des symboles cartographiques et le codage des données spatiales conformément aux normes nationales, garantissant ainsi l’exactitude, la cohérence et la validité juridique de chaque feuille de carte.

L’Assemblée nationale a exhorté le gouvernement, les conseils populaires provinciaux et municipaux et les comités populaires, ainsi que les agences et organisations concernées, à mettre en œuvre cette résolution.

Le 30 juin, toutes les provinces devraient annoncer simultanément leurs nouvelles limites administratives aux niveaux provincial et communal, ainsi que les nouveaux organes de direction du Parti et des administrations locales.

Suite à la fusion provinciale, à la réorganisation des unités au niveau communal et à la suppression du niveau de district, l’appareil administratif local fonctionnera selon un modèle à deux niveaux.

Cette restructuration devrait entraîner une réduction des effectifs d’environ 250.000 personnes, dont 130.000 fonctionnaires et employés publics, ainsi que 120.000 travailleurs à temps partiel au niveau communal. La réforme devrait permettre d’économiser plus de 190 billions de dôngs (7,3 milliards de dollars) au cours de la période 2026-2030.

