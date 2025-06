Vers une société sans enfants contraints de travailler

Le Vietnam s’efforce de supprimer progressivement le travail des enfants, notamment sous ses formes les plus dangereuses et abusives. La Journée mondiale contre le travail des enfants (12 juin) est l’occasion pour le Vietnam de réaffirmer son engagement à protéger l’enfance.

Dès 1990, le Vietnam a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que deux conventions essentielles de l'Organisation internationale du Travail (OIT) : la Convention 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. Sur cette base, le cadre juridique national a été renforcé avec la Loi sur l’enfance de 2016 et le Code du travail de 2019.

Ces efforts ont produit des résultats encourageants. Selon une enquête nationale réalisée en 2025 par l’Office général des statistiques et l’OIT, environ 731.000 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent actuellement au Vietnam (3,5%), contre 9,1% en 2018. Toutefois, la majorité de ces enfants résident en zones rurales et exercent des activités agricoles, artisanales ou commerciales. Plus de 40% de ces enfants travaillent de longues heures (à partir de 40 heures/semaine), au détriment de leur santé, de leur éducation et de leur avenir.

La pauvreté, l’accès limité à l’éducation et la demande de main-d'œuvre bon marché figurent parmi les principales causes du travail des enfants. Le Vietnam met en œuvre des mesures globales, notamment le Programme national de prévention et de réduction du travail des enfants (2021-2025), sa participation à l’Alliance SDG 8.7 (partenariat mondial qui prend des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants, conformément à la cible 8.7 des ODD), le renforcement des inspections du travail et le soutien à la réinsertion scolaire des enfants concernés.

Une avancée importante est la décision de gratuité des frais de scolarité pour tous les élèves du préscolaire jusqu’au lycée, applicable dès l’année scolaire 2025–2026. Cette mesure vise à alléger la charge financière des familles, notamment en zones reculées et peuplées de minorités ethniques, et à favoriser l'accès continu à l'éducation.

La coopération internationale joue également un rôle clé. Le projet ENHANCE, mené par l’OIT à An Giang, Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, a soutenu les moyens de subsistance des familles vulnérables, développé des modèles d’éducation et de formation professionnelle pour les jeunes exposés au risque de travail précoce, contribuant ainsi à réduire le travail des enfants.

L’élimination du travail des enfants est un processus de longue haleine qui nécessite persévérance, coordination et investissements soutenus de toutes les parties, afin d’assurer à chaque enfant vietnamien un environnement sûr et sain pour grandir.

