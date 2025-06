Le président Luong Cuong souligne l’importance de préserver les villages de métiers

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à cette rencontre des dirigeants de cette Association ainsi que des représentants de plus de 5.400 villages de métiers à travers le pays.

À cette occasion, le président de l’Association, Trinh Quôc Dat, a souligné les progrès significatifs des villages de métiers durant près de 40 années de Renouveau, avec aujourd’hui plus de 5.400 villages recensés. De nombreux artisans ont été honorés du titre d’Artisan du Peuple ou d’Artisan Émérite.

De son côté, le président Luong Cuong a affirmé que les villages de métiers sont à la fois des lieux de préservation de la culture vietnamienne authentique et des sources importantes d’emplois. Il s’est réjoui du développement de la communauté artisanale et a salué les efforts de l’Association des villages de métiers du Vietnam ainsi que des autorités nationales et locales dans la valorisation et la sauvegarde des métiers traditionnels.

Photo : VNA/CVN

Tout en reconnaissant les résultats obtenus, le président a relevé plusieurs défis persistants dans la production et les affaires au sein des villages de métiers.

Il a insisté sur la nécessité de préserver la culture nationale comme mission stratégique partagée par toutes les composantes de la société. Il a également appelé à renforcer la formation professionnelle, à promouvoir les partenariats, à diversifier les produits et à améliorer leur qualité afin de répondre aux attentes du marché.

Enfin, il a souligné l’importance de protéger l’environnement dans les villages artisanaux et de mettre en œuvre des modèles de développement durable, d’économie verte et circulaire. Le président a aussi exhorté les autorités compétentes à accorder davantage d’attention au statut et au bien-être des artisans.

VNA/CVN