La préservation de la biodiversité comme base du développement durable

Pour protéger la biodiversité au Vietnam, les experts estiment qu’une coopération étroite et durable entre les organisations nationales et internationales est essentielle, tout comme la mobilisation de ressources financières issues à la fois du secteur public et privé.

L’Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l’environnement (ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement), en collaboration avec l’ambassade du Royaume-Uni, l’université d’Exeter et Dragon Capital Vietnam, a récemment organisé un colloque intitulé "Promouvoir le développement d’une économie fondée sur la biodiversité au Vietnam". L’objectif de l’événement était de trouver un équilibre entre développement économique et préservation des écosystèmes.

De nombreux défis en matière de conservation de la biodiversité

Présentant un aperçu général de la biodiversité vietnamienne, le prof. associé-Dr Nguyên Dinh Tho, directeur de l’Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l’environnement, a souligné que le Vietnam figure parmi les 12 centres mondiaux de biodiversité, possédant une richesse exceptionnelle en ressources génétiques rares et précieuses.

Depuis plusieurs années, la biodiversité contribue largement à l’économie nationale : elle garantit la sécurité alimentaire, conserve les ressources génétiques animales et végétales, fournit matériaux de construction, combustibles et plantes médicinales, et constitue la base du développement des secteurs agricole, forestier, halieutique et touristique.

Cependant, comme de nombreux pays, le Vietnam est confronté à d’importants défis. La conservation de la biodiversité est étroitement liée au développement économique et à la stabilité sociale. Le pays est aujourd’hui confronté à une érosion croissante de sa biodiversité, causée par la conversion des terres, le développement des infrastructures, la prolifération d’espèces invasives, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution et la pression démographique.

Face à cette situation, le Vietnam a activement adhéré à plusieurs conventions internationales sur la conservation de la biodiversité, tout en promulguant des politiques et des lois nationales en la matière, soulignant la nécessité de développer des mécanismes financiers innovants pour soutenir la préservation des écosystèmes naturels, a déclaré le prof. associé-Dr Nguyên Dinh Tho.

Grâce à sa participation active aux conventions internationales et aux efforts conjoints des ministères, autorités locales et institutions, le Vietnam œuvre progressivement à enrayer cette perte de biodiversité, à préserver la nature et à restaurer les écosystèmes. Cependant, le prof. associé-Dr Nguyên Dinh Tho a souligné que pour développer durablement une économie basée sur la biodiversité, il est crucial de maintenir les connexions et de mobiliser les ressources.

Clé du développement économique vert et durable

Le vice-ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Marcus Winsley, a déclaré que le pays possède le potentiel nécessaire pour conjuguer développement économique et préservation de la biodiversité. Le Vietnam, en pleine croissance, abrite des écosystèmes précieux tels que les mangroves, les forêts, les zones intertidales et les lagunes - tous fortement menacés par le changement climatique et un développement économique non durable.

Le vice-ambassadeur a affirmé que le Royaume-Uni est honoré de poursuivre son soutien au Vietnam dans son cheminement vers une économie durable.

De son côté, la professeure Lisa Roberts, rectrice de l’université d’Exeter, a estimé que la conservation des ressources naturelles constitue non seulement une "clé" pour atténuer les impacts du changement climatique, mais aussi une garantie pour un développement économique vert durable. En combinant les expertises de l’université britannique en économie de la biodiversité avec les partenaires vietnamiens, il serait possible d’élaborer des solutions permettant de concilier protection de l’environnement et croissance économique.

Lors du colloque, les experts ainsi que les représentants d'organisations et d'entreprises nationales et internationales ont débattu de l’élaboration de programmes de soutien à la transition pour la conservation de la nature et de la biodiversité, ainsi que de la mise en place de partenariats visant à optimiser la mobilisation des ressources en faveur de la préservation de la nature et de la biodiversité au Vietnam dans les années à venir.

À cette occasion, les experts ont également partagé des expériences concrètes ainsi que des cadres politiques propices au développement d’une économie durable tout en préservant le patrimoine naturel. Les participants ont discuté des thèmes : "Une économie fondée sur la nature et le rôle de la nature dans le maintien de la prospérité économique", et "L’élaboration de programmes de soutien à la transition pour la conservation de la nature et de la biodiversité au Vietnam".

