Vietnam - Royaume-Uni

Un fort potentiel pour renforcer la coopération commerciale et technologique

Le Vietnam et le Royaume-Uni disposent d'un énorme potentiel pour approfondir leur coopération dans les domaines du commerce numérique, des services, de la technologie verte, de la fintech, de l'intelligence artificielle (IA), des semi-conducteurs, des technologies quantiques et d'autres secteurs innovants.

Photo : Huu Tiên/VNA/CVN

C'est ce qu'ont souligné les participants lors d'un atelier sur la coopération commerciale et technologique Vietnam - Royaume-Uni, organisée lundi 9 juin à Londres par les ambassades des deux pays.

L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Dô Minh Hung, a salué le développement remarquable des échanges bilatéraux grâce à l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA). L'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) devrait encore renforcer cette dynamique.

Le diplomate a exprimé son souhait d'élargir la coopération technologique, notamment dans l'IA, les semi-conducteurs, la fintech et les technologies vertes.

Le conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, Lê Dinh Ba a mis en avant les opportunités d'exportation et d'investissement entre les deux marchés, citant le dynamisme de l'économie vietnamienne, forte de plus de 100 millions d'habitants, et la position du Royaume-Uni en tant que marché de consommation à revenu élevé. Il a souligné que l'UKVFTA et le CPTPP ont considérablement amélioré l'accès au marché pour les biens et services des deux parties, notamment dans les domaines de la finance, du conseil et de l'éducation.

Olivia Herford, du ministère britannique des Affaires et du Commerce, a affirmé que ces accords stimulent le commerce bilatéral, réduisent les obstacles tarifaires et améliorent l'accès au marché, contribuant à faciliter les flux commerciaux à des coûts compétitifs.

Elle a également identifié les technologies vertes, la fintech, les soins de santé et bien d'autres domaines comme des domaines prometteurs pour une collaboration plus étroite. Des échanges réguliers entre entreprises et experts, a-t-elle déclaré, permettront aux pays de partager leurs connaissances, de surmonter les difficultés et de tirer pleinement parti des avantages des accords commerciaux existants.

Nguyên Trung Kiên, premier secrétaire pour la science et la technologie à l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, a présenté la situation et la stratégie vietnamienne en matière d'innovation, avec 250 universités, 400 instituts de recherche et 70.000 entreprises numériques. En 2024, le Vietnam est classé 44ᵉ sur 133 économies selon l'Indice mondial de l'innovation.

En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint un record de 8,4 milliards de dollars (+18%), et le Royaume-Uni est devenu le 3ᵉ partenaire commercial européen du Vietnam. En outre, le Royaume-Uni était le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam est devenu le 35e partenaire mondial du Royaume-Uni, contre la 41e place en 2023. Les investissements britanniques au Vietnam ont totalisé 4,46 milliards de dollars en 2024, le classant au 15e rang parmi 147 investisseurs étrangers dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

