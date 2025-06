Refonte administrative : le chef du Parti insiste sur une réorganisation adéquate

Le 6 juin, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé une réunion du Politburo à Hanoï. L'objectif était d'évaluer l'avancement de la mise en œuvre des résolutions et conclusions du Comité central et du Politburo concernant la réorganisation de l'appareil d'État et des unités administratives.

Tô Lâm a demandé une réorganisation minutieuse du personnel, conformément aux principes et exigences établis, afin d'éviter les complications internes et d'assurer une transition en douceur, ainsi que des politiques et un soutien appropriés à toutes les personnes concernées.

Il a donné des instructions détaillées sur la réorganisation des unités administratives provinciales et communales, demandant aux responsables de donner la priorité à l'efficacité, à la préparation des infrastructures et à la rationalisation des effectifs.

Tô Lâm a chargé les permanences des Comités provinciaux et municipaux du Parti, et particulièrement leurs dirigeants, de déterminer le moment opportun pour finaliser cette réorganisation. La mise en œuvre pourra ainsi débuter dès le 1er juillet 2025, sous la direction du Bureau politique et du Secrétariat.

Rationalisation du personnel

L'optimisation des effectifs a été au cœur de cette réforme : le Bureau politique a appelé à la rationalisation du personnel, des fonctionnaires et des agents publics, conformément aux politiques du Parti et aux lois de l'État. La réunion a également abordé l'adoption d'un modèle d'administration à deux niveaux, garantissant des avantages aux démissionnaires et encourageant les personnes en âge de travailler à continuer de servir.

Le secrétaire général a demandé au Comité du Parti du gouvernement d'accélérer la promulgation de décrets concernant la décentralisation, la délégation de pouvoir, la définition des compétences ainsi que les orientations sur les fonctions, tâches et structures organisationnelles des agences spécialisées relevant des Comités populaires provinciaux et communaux, conformément aux politiques et conclusions du Bureau politique et du Secrétariat. Dans l'immédiat, le nombre d'organisations et de chefs adjoints des agences restera inchangé.

Par ailleurs, la structure des services au niveau communal ne sera pas modifiée, conformément au plan approuvé lors du 11ᵉ Plénum du Comité central. Une feuille de route sera établie pour prolonger l'utilisation des agents non permanents et réorganiser les villages et quartiers avant le 31 mai 2026.

Tô Lâm a proposé au Comité du Parti de l'Assemblée nationale de diriger l'adoption des amendements constitutionnels, des lois et des résolutions visant à guider les opérations post-restructuration, notamment l'organisation des délégations des députés de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux, ouvrant ainsi la voie aux localités et aux unités pour une mise en œuvre efficace des changements.

Les Comités du Parti des provinces et des villes du ressort central ont été invités à accomplir leurs tâches de manière exhaustive, rapide et efficace.

L'objectif principal, a souligné Tô Lâm, est d'achever la consolidation des unités administratives provinciales et communales avant la date prévue, afin que les nouveaux systèmes administratifs vietnamiens puissent fonctionner pleinement dans les meilleurs délais.

