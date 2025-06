An Giang

Félicitations à l’occasion du 86e anniversaire de la fondation du bouddhisme Hoà Hao

Le 11 juin, au temple An Hoa Tu (district de Phu Tân), une délégation de la province d’An Giang, conduite par le secrétaire du Comité provincial du Parti, Lê Hông Quang, a rendu visite et adressé ses félicitations au Conseil d’administration central de l’Église bouddhique Hoà Hao à l’occasion du 86 e anniversaire de la fondation de cette religion (1939-2025).

Le secrétaire du Comité provincial du Parti a salué les contributions actives de l’Église et des fidèles bouddhistes Hoà Hao au développement socio-économique, au bien-être social et au renforcement de l’union nationale.

Il a exprimé le souhait qu’à l’avenir, l’Église continue de promouvoir ses traditions, de respecter les lignes directrices du Parti et les lois de l’État, et de participer activement aux activités sociales, contribuant ainsi au développement de la province et du pays.

Le président du Conseil d’administration central de l’Église bouddhique Hoà Hao, Nguyên Tân Dat, a affirmé que l’Église et les fidèles poursuivront l’accomplissement de leurs devoirs citoyens et apporteront leur contribution au développement d’An Giang et du Vietnam.

