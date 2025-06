L'Assemblée nationale entame la deuxième phase de sa 9e session

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Dans la matinée, les députés ont entendu une proposition ainsi qu'un rapport de vérification portant sur cette réorganisation, prévue pour 2025. Selon le projet du gouvernement, 52 unités administratives provinciales seront fusionnées pour former 23 nouvelles entités. À l'issue de cette réforme, le pays comptera 34 unités administratives provinciales, dont six villes relevant du pouvoir central et 28 provinces.

Les législateurs examineront également un projet de loi visant à modifier et compléter plusieurs textes juridiques relatifs à la défense et à la sécurité, notamment : la Loi sur la défense nationale, la Loi sur les officiers de l'Armée populaire, la Loi sur les militaires de carrière, les travailleurs et employés de la défense nationale, la Loi sur le service militaire, la Loi sur la défense des frontières, la Loi sur la défense aérienne populaire, la Loi sur la force de réserve militaire, la Loi sur la défense civile, la Loi sur la gestion et la protection des ouvrages de défense et des zones militaires, la Loi sur les milices et forces d'autodéfense, et la Loi sur l'éducation à la défense nationale et à la sécurité.

Par la suite, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh présentera l'importance et le rôle d'un centre financier international. Les députés écouteront ensuite une proposition ainsi qu'un rapport de vérification relatifs à un projet de résolution de l'Assemblée nationale portant sur la création d'un tel centre au Vietnam. La matinée se poursuivra par des discussions en groupes sur ces questions.

Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale tiendra une séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur le traitement des infractions administratives, ainsi que du projet de résolution concernant l'exonération de la taxe sur l'utilisation des terres agricoles.

VNA/CVN