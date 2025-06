Mise en examen l'ancien vice-ministre Nguyên Ba Hoan

Le 11 juin, le ministère de la Police a annoncé que, dans le cadre de l’enquête élargie sur l’affaire survenue à la société Hoang Long et dans certaines autres entités, la police avait engagé des poursuites pour "corruption passive" contre l’ancien vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Ba Hoan, ainsi que trois autres personnes.

L’enquête a révélé que Nguyên Ba Hoan avait ordonné la mise en place de réglementations exigeant des entreprises l’obtention de "licences supplémentaires" (en plus des réglementations légales) pour exécuter des contrats d’exportation de main-d’œuvre, créant ainsi des obstacles et les contraignant à verser des pots-de-vin à des dirigeants du ministère et du Département de gestion des travailleurs à l’étranger. Ces fonds illicites provenaient de frais de service excessifs imposés aux travailleurs.

Sur la base des éléments recueillis, la police a mis en examen Nguyên Ba Hoan, ancien vice-ministre ; Tông Hai Nam, directeur du Département de gestion des travailleurs à l’étranger ; Nguyên Gia Liêm, ancien directeur adjoint ; Pham Viêt Huong, directeur adjoint.

L’enquête se poursuit, notamment pour la récupération des biens détournés.

VNA/CVN