Le typhon Wutip se déplace en trajectoire complexe et gagne en intensité

Lors d’une réunion, mercredi 11 juin à Hanoï, le directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, Mai Van Khiêm, a déclaré que Wutip était une tempête inhabituelle cette année, car elle s’est formée directement au-dessus de la Mer Orientale et que sa direction change fréquemment, ce qui complique les prévisions et les interventions.

Actuellement, la tempête se déplace à 74 km/h près de son épicentre et devrait se renforcer encore jusqu’à 102 km/h, avec des rafales atteignant 133 km/h le 13 juin, a-t-il précisé

Selon les prévisions, il est fort probable que la tempête passe au-dessus de l’île chinoise de Hainan, puis bifurque vers le nord-est, se dirigeant vers l’intérieur des terres chinoises.

Cependant, les météorologues n’excluent pas non plus la possibilité que la tempête s’incurve vers l’ouest de l’île de Hainan, pénètre dans la partie orientale du golfe du Tonkin, puis se déplace vers le sud de la Chine.

Alors que Wutip se déplace le long de la côte centrale, les pluies issues de la circulation de la tempête se déplaceront progressivement du sud vers le nord.

Mercredi 11 juin, la région Centre-Sud attendra entre 30 et 80 mm de pluie, avec plus de 150 mm dans certains endroits. Du 12 au 13 juin, les provinces allant de Quang Binh à Quang Ngai pourraient recevoir entre 100 et 300 mm de pluie, avec des précipitations dépassant 450 mm par endroits.

De fortes précipitations dépassant 200 mm en six heures pourraient entraîner des inondations, des glissements de terrain et des crues soudaines, a averti Mai Van Khiêm. Du 11 au 14 juin, les rivières de Quang Binh à Quang Ngai risquent d’être inondées, avec des pics atteignant ou dépassant le niveau d’alerte 1.

En raison du caractère imprévisible de la tempête, le commandement des gardes-frontières a contacté et alerté 53.792 bateaux avec plus de 223.000 pêcheurs à leur bord. Parmi eux, 160 bateaux opèrent dans la partie nord de la Mer Orientale. Tous les bateaux ont été dûment informés et se déplacent actuellement pour éviter les zones dangereuses ou se mettre à l’abri.

À l’heure actuelle, le secteur de la pêche a évalué 192.548 ha de surface d’eau aquacole et plus de 272.000 cages aquacoles qui risquent d’être endommagés. Le système de digues maritimes et fluviales de Quang Ninh à Hà Tinh, ainsi que l’exploitation des réservoirs dans les régions du Centre, du Centre-Sud et des Hauts plateaux du Centre, font également l’objet d’une inspection minutieuse.

Lors de la réunion, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, a demandé aux provinces côtières allant de Quang Ninh à Quang Ngai, ainsi qu’aux provinces de Kon Tum et Gia Lai dans les Hauts plateaux du Centre, ainsi qu’aux ministères et organismes concernés, d’appliquer strictement le télégramme du Premier ministre du 10 juin, afin de minimiser les pertes humaines et matérielles.

VNA/CVN