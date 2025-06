Plus de 100 jeunes de Hô Chi Minh-Ville en mission de volontariat au Laos

La campagne de cette année rassemble 103 volontaires sélectionnés parmi les jeunes les plus engagés de la ville. Parmi eux, 43 bénévoles du programme "Mùa hè xanh" (Été vert), 22 du programme "Kỳ nghi hồng" (Vacances roses) et 38 membres de l’Association des jeunes médecins de Hô Chi Minh-Ville.

Cette mobilisation démontre non seulement la ferveur des jeunes vietnamiens, mais aussi leur volonté de contribuer au développement durable du Laos.

La campagne 2025 se distingue des éditions précédentes par son envergure accrue et la diversification de ses actions. Outre les provinces traditionnelles de Champasak et d’Attapeu, les volontaires interviendront pour la première fois dans les provinces de Sekong et Salavan, portant ainsi le message de fraternité et d’entraide vietnamienne jusqu’aux régions les plus reculées du pays voisin.

Les activités proposées ont également été enrichies. En plus de formations agricoles et d’élevage déjà bien établies, les jeunes volontaires dispenseront des ateliers dans des domaines novateurs et à forte valeur ajoutée, tels que le tourisme communautaire, la couture, l’intelligence artificielle appliquée à l’informatique, ainsi que la pédagogie à destination des enseignants lao.

Un engagement humain, solidaire et concret

Durant leur séjour, les volontaires accompliront une large palette d’actions concrètes : rendre hommage aux dirigeants et héros lao et vietnamiens, organiser 11 espaces ludiques et éducatifs pour les enfants et adolescents, rénover et décorer des salles de classe, dispenser des cours de vietnamien et former à l’utilisation de manuels adaptés.

Sur le plan sanitaire et social, la mission comprend des consultations médicales gratuites et la distribution de médicaments à plus de 5.000 habitants. Par ailleurs, cinq maisons d’amitié Vietnam - Laos seront offertes à des familles en difficulté. Plus de 800 paniers de produits de première nécessité, des milliers de cahiers, fournitures scolaires et lampes solaires seront également remis aux populations locales.

Lors de la cérémonie de lancement, Ngô Minh Hai, secrétaire de l’Union de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé l’exigence pour les volontaires de remplir leurs missions avec responsabilité et de diffuser l’image d’un Vietnam amical, engagé et solidaire auprès des amis internationaux. Il a souligné que cette campagne n’était pas seulement une mission d’entraide, mais aussi un geste concret contribuant à resserrer les liens d’amitié durable entre les deux nations.

Texte et photos : Quang Châu/CVN