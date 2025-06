Hanoï tirera des feux d’artifice sur cinq sites pour célébrer la Fête nationale

Le lac Hoàn Kiêm sera l’un des cinq sites où se déroulera le spectacle pyrotechnique de la Fête nationale.

Photo : VNA/CVN

Les feux d’artifice illumineront le ciel du lac Hoàn Kiêm, du parc Thông Nhât, du lac Van Quan, du stade national My Dinh et du lac de l’Ouest. Ces spectacles viseront à susciter la fierté nationale, l’unité et l’enthousiasme des habitants de la capitale.

Outre les feux d’artifice, Hanoï organisera une série de célébrations pour le 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945-2025) et de la Fête nationale (2 septembre).

Les temps forts comprennent une conférence scientifique nationale en l’honneur de ces grandes dates, un programme d’ao dài (tunique traditionnelle), des spectacles de marionnettes sur l’eau, une exposition présentant les progrès socio-économiques de la capitale et un défilé militaire à grande échelle.

VNA/CVN