Plus d'un milliard de dollars levés lors des adjudications d'obligations d'État en octobre

La Bourse de Hanoï (HNX) a annoncé avoir organisé 20 adjudications d'obligations d'État en octobre, levant 27.740 milliards de dôngs (1,05 milliard de dollars).

Photo : VN+/CVN

Le montant porte à 283.430 milliards de dôngs le montant total levé par le Trésor public grâce aux obligations d'État au cours des dix premiers mois de 2025, soit 56,69% de l'objectif annuel.

Les adjudications d'octobre portaient sur des obligations à 5, 10, 15 et 30 ans. Les obligations à 10 ans représentaient 65,3% de l'émission (18.120 milliards de dôngs), suivies par les obligations à 5 ans (30,6%, soit environ 8.500 milliards de dôngs).

Lors de la dernière adjudication d'octobre, les rendements des obligations gagnantes ont légèrement progressé sur toutes les échéances par rapport à fin septembre, s'établissant à 3,14% (5 ans), 3,8% (10 ans), 3,85% (15 ans) et 3,89% (30 ans).

Sur le marché secondaire, la valeur totale des obligations d'État cotées a atteint 2,47 quadrillions de dongs au 31 octobre, soit une hausse de 0,77% par rapport au mois précédent. Le volume quotidien moyen des transactions en octobre a progressé de 0,56 % sur un mois pour atteindre 16,87 billions de dôngs.

Les transactions au comptant ont représenté 72,34% du volume total des échanges, tandis que les opérations de pension (accords de rachat) en ont représenté 27,66%. Les transactions des investisseurs étrangers ont représenté 3,54% du volume total du marché, avec des achats nets de 280 milliards de dôngs au cours du mois.

VNA/CVN