La beauté de l’ASEAN - l’empreinte du Vietnam, objectifs grand angle

Le concours photo "La beauté des nations de l’ASEAN - L’empreinte du Vietnam" a annoncé lundi 25 août ses gagnants lors de la cérémonie d’ouverture d’une exposition du même nom à l’IDÉCAF, dans l’arrondissement de Saigon, à Hô Chi Minh-Ville.

Le concours, organisé conjointement par l’Association d’amitié Vietnam - Asie du Sud-Est de Hô Chi Minh-Ville (VAFA), l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDÉCAF) et artLIVE, a attiré une bonne cinquantaine de photographes avec plus de 200 candidatures.

Photo : Truong Công Luc

Le concours qui a reçu le soutien du Consulat général de Malaisie dont le pays assume la présidence tournante de l’ASEAN 2025, et de l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO), vise à célébrer le 58e anniversaire de la fondation de l’ASEAN (8 août 1967-2025) et le 30e anniversaire de l’adhésion officielle du Vietnam à l’ASEAN (28 juillet 1995-2025).

Les œuvres présentent des images des 10 États membres de l’ASEAN, reflétant l’esprit d’échange culturel et de connexion régionale. Elles offrent des perspectives diverses et riches en émotions sur la vie et les peuples asiatiques, des paysages naturels majestueux et poétiques à l’architecture culturellement et historiquement significative, en passant par des moments simples et chaleureux du quotidien.

Photo : SGGP/CVN

Le photographe Truong Công Luc a remporté le premier prix avec son œuvre Le maquillage unique des femmes birmanes. Le deuxième prix a été décerné à Nguyên Thi Hông Lan pour Illumination de la grotte du Bouddha. Deux troisièmes prix ont été décernés à Cao Thi Thanh Hà pour Hô Chi Minh-Ville et à Nguyên Thu Dung pour Traces du temps.

Cinq prix de consolation ont été décernés à Huynh Buu Tinh pour Fête de l’eau - Bac Giang, Tông Trân Son pour Feux d’artifice de Singapour, Trân Kim Phung pour Moments paisibles, Dô Trong Danh pour Le pays du Temple d’or et Huynh Quang Ngoc pour Mosquée Jame’ Asr Hassanil Bolkiah.

Ces œuvres exceptionnelles seront exposées à l’Institut d’échanges culturels avec la France jusqu’au 5 septembre. L’exposition est ouverte au public gratuitement.

VNA/CVN