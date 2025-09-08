Miss Tourisme Ethnique Vietnam 2025 : un top-départ en beauté à Môc Châu

Le concours Miss Tourisme Ethnique Vietnam 2025 a été officiellement lancé dimanche 7 septembre dans la commune de Môc Châu, province de Son La, avec 70 candidates déjà inscrites.

Photo : VNA/CVN

Lancé pour la première fois, ce concours est destiné à mettre à l’honneur la beauté des femmes des 54 groupes ethniques du Vietnam, alliant tradition et modernité. Plus qu’un simple concours de beauté, c’est un voyage culturel visant à diffuser la fierté, l’unité et les aspirations d’une nouvelle génération désireuse de s’intégrer au monde.

Les organisateurs souhaitent que le concours serve de passerelle pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel, tout en favorisant un tourisme durable, vert et communautaire.

Au-delà de la simple récompense, le concours vise à sélectionner des ambassadrices culturelles et touristiques : des jeunes femmes intelligentes, bienveillantes et confiantes, capables d’inspirer leurs communautés.

À chaque étape, l’événement mettra en valeur la richesse des paysages naturels, les traditions culturelles, l’hospitalité de la population et le potentiel touristique croissant du pays, notamment dans le Nord-Ouest.

Son message principal : la beauté du Vietnam réside dans la beauté de ses 54 groupes ethniques, et la fierté nationale est ancrée dans des valeurs culturelles transmises de génération en génération. Chaque candidate représente une «fleur» d’identité unique, dessinant ensemble une image vibrante d’unité dans la diversité.

Les candidates admissibles doivent être des Vietnamiennes âgées de 18 à 27 ans et mesurant au moins 1,60 m. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2025, avec une possibilité de prolongation jusqu’au 30 septembre. Au 7 septembre, 70 candidats avaient postulé.

Grande finale : 15 novembre 2025 à Môc Châu

Lors de la phase préliminaire, les organisateurs sélectionneront des candidats exceptionnels, incarnant l’esprit, la personnalité et la créativité de la jeunesse vietnamienne moderne.

Dàm Huong Thuy, présidente du comité d’organisation, a déclaré : "Le Vietnam est une terre de diversité culturelle et de beauté. Chaque groupe ethnique et chaque région représente une couleur précieuse dans la mosaïque nationale".

"Accueillir le concours à Môc Châu, terre de paysages poétiques et de richesse culturelle, crée une plateforme où la beauté des femmes vietnamiennes rencontre le potentiel touristique local et où notre culture nationale peut être promue auprès de nos amis internationaux", a-t-elle indiqué.

"Nous espérons que ce concours célébrera non seulement la beauté, l’intelligence et la confiance en soi des candidats, mais sera également l’occasion de tisser des liens, de partager et de promouvoir les valeurs culturelles, les merveilles naturelles et le potentiel économique et touristique de différentes régions, notamment du Nord-Ouest", a-t-elle plaidé.

La grande finale aura lieu le 15 novembre 2025 à Môc Châu. Durant huit jours, les candidats se distingueront dans de nombreux domaines : projets intellectuels et communautaires, communication sociale, costumes traditionnels et patrimoine culturel, performances mettant en scène l’áo dài et des costumes ethniques, ainsi que des présentations de talents mettant en valeur leur dynamisme, leur confiance et leur esprit d’intégration.

VNA/CVN