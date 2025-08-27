Des reines de beauté internationales en immersion touristique dans le Delta du Mékong

Le Delta du Mékong a récemment accueilli un groupe de reines de beauté internationales dans le cadre d’un programme d’échanges culturels et de promotion du tourisme au Vietnam.

Au cours de leur séjour, les jeunes femmes ont visité le marché flottant de Cái Rang (ville de Cân Tho), l’un des symboles les plus emblématiques de la culture fluviale du Sud. Elles y ont découvert des échanges commerciaux à bord d’embarcations, dégusté des fruits frais directement sur le fleuve et échangé avec les commerçants locaux.

Photo : CTV/CVN

Le groupe a également exploré des vergers luxuriants, où elles ont pu cueillir des fruits et savourer des spécialités régionales. Les activités comme la promenade en barque traditionnelle à travers les petits canaux ou l’écoute du đờn ca tài tử (chant des amateurs) - patrimoine culturel immatériel reconnu par l’UNESCO - ont laissé une forte impression.

La gastronomie du delta fut un temps fort du voyage. Les reines de beauté ont exprimé leur enthousiasme en découvrant des plats typiques tels que lẩu mắm (fondue de poisson fermenté), cá linh aux fleurs de sesbanie, bánh xèo (crêpes vietnamiennes) ou encore les célèbres bonbons à la noix de coco de Bên Tre. Pour beaucoup, c’était la première fois qu’elles goûtaient à ces saveurs uniques, révélant la richesse de la cuisine vietnamienne.

Outre les visites, la délégation a pris part à des activités communautaires, rencontrant des étudiants et des habitants. Leur convivialité et leur proximité ont créé une atmosphère chaleureuse et fédératrice.

Selon les organisateurs, l’image des reines de beauté vêtues de l’áo dài traditionnel, posant sur de petites barques au cœur des paysages fluviaux, a non seulement marqué les participantes, mais a également contribué à promouvoir fortement le tourisme du delta auprès des amis internationaux.

Auparavant, quinze reines de beauté internationales avaient visité la province de Tây Ninh pour découvrir la culture locale. Pendant les activités, elles ont porté des áo dài créés par le designer Trung Dinh.

Le Top 2 de Miss Cosmo 2024, accompagné de plusieurs reines de beauté, a remis 50 bourses d’études et des bicyclettes à des élèves méritants issus de milieux défavorisés à Tây Ninh.

Cette initiative s’inscrit dans une série d’échanges culturels et communautaires organisés par Miss Cosmo, visant à partager et à encourager la jeune génération dans son parcours scolaire.

Après leur séjour dans le Delta du Mékong, les participantes sont revenues à Hô Chi Minh-Ville pour une conférence de presse marquant le lancement de la nouvelle saison.

Miss Cosmo est un concours de beauté organisé au Vietnam, qui cherche à révéler une jeune femme moderne et influente. Pour sa première édition, l’événement a rassemblé 56 candidates venues du monde entier. L’Indonésienne Ketut Permata Juliastrid Sari, 21 ans, a été couronnée en octobre 2024.

Selon le comité d’organisation, la deuxième édition se tiendra à la fin de l’année et devrait accueillir plus de 80 candidates. La représentante du Vietnam sera Nguyên Hoàng Phuong Linh, sacrée Miss Univers Vietnam en juin dernier.

Minh Thu/CVN