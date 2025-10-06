La Banque d’État du Vietnam étend le crédit agricole à sept milliards de dollars

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a augmenté le plafond de crédit total pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture à 185.000 milliards de dôngs (environ sept milliards de dollars), dans le cadre d’un programme visant à stimuler la croissance et la durabilité de ces secteurs essentiels.

Photo : VNA/CVN

L’annonce a été faite par le biais du document 8333/NHNN-TD de la BEV, qui enjoint aux établissements de crédit de continuer à octroyer des prêts préférentiels aux clients porteurs de projets ou de plans d’affaires viables dans ces secteurs.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de la banque centrale visant à stimuler le développement rural, la reprise de la production et les exportations.

En vertu de cette politique actualisée, les banques participantes sont tenues de proposer des taux d’intérêt en dông inférieurs d’au moins un à deux points de pourcentage à leurs taux d’intérêt moyens pour des durées équivalentes (court, moyen ou long terme). Cela garantit aux emprunteurs des conditions de financement plus avantageuses que les offres de crédit standard.

Actuellement, 18 banques participent au programme. Parmi elles, de grandes banques commerciales publiques telles qu’Agribank, BIDV, Vietinbank et Vietcombank, ainsi que MB et 13 autres banques privées. Chaque banque est chargée de surveiller les décaissements de prêts, de suivre les résultats de la mise en œuvre et de garantir le respect des conditions du programme et des engagements en matière de taux d’intérêt.

La BEV a également invité d’autres banques commerciales à participer à l’initiative, favorisant ainsi un accès plus large au capital dans le secteur agricole.

Le programme de soutien au crédit a déjà enregistré un succès mesurable. À ce jour, près de 23.800 clients ont bénéficié de prêts auprès des banques participantes, les aidant à maintenir ou à développer leurs activités malgré les difficultés économiques.

Pour répondre à la demande croissante, la BEV a progressivement relevé la limite de crédit du programme, passant de 15.000 milliards de dôngs initialement en 2023 à 30.000 milliards de dôngs, puis à 60.000 milliards de dôngs, puis à 100.000 milliards de dôngs, et enfin au montant record actuel de 185.000 milliards de dôngs.

Le champ d’application des emprunteurs éligibles a également été élargi et inclut désormais un éventail plus large de clients actifs dans la production agricole, sylvicole et aquacole, ainsi que dans la planification d’entreprise.

La BEV a souligné que l’élargissement de l’accès au crédit et l’assouplissement des conditions de financement sont essentiels pour surmonter les obstacles commerciaux, en particulier dans les zones rurales et sous-développées. Ces efforts devraient contribuer de manière significative à la durabilité à long terme des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture du Vietnam, tout en alimentant la croissance économique plus large du pays.

