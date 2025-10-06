Le commerce extérieur du Vietnam atteint 680,66 mds de dollars en neuf mois

Le commerce extérieur du Vietnam a atteint 680,66 milliards de dollars entre janvier et septembre 2025, marquant une progression de 17,3% sur un an. Ces données ont été publiées le 6 octobre par l'Office général des statistiques (ONS) du ministère des Finances.

Photo : VNA/CVN

Les exportations se sont élevées à 348,74 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport à la même période de l'année précédente. Le secteur économique national a contribué à hauteur de 85,41 milliards de dollars, en hausse de 2%, représentant 24,5% du total, tandis que le secteur des investissements étrangers (y compris le pétrole brut) a généré 263,33 milliards de dollars, en hausse de 21,4%, représentant 75,5% du total.

Au total, trente-deux produits d'exportation ont enregistré un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars, représentant 93,1% du total, dont sept ont dépassé 10 milliards de dollars chacun (67,9%). Par catégorie, les produits industriels manufacturés ont rapporté 309,03 milliards de dollars (88,6 %) ; les produits agroforestiers 29,51 milliards de dollars (8,5%) ; les produits aquatiques 8,17 milliards de dollars (2,3%) ; et les combustibles et minéraux 2,03 milliards de dollars (0,6%).

Au cours de la même période, les importations nationales ont totalisé 331,92 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 18,8%. Le secteur national a représenté 105,67 milliards de dollars (en hausse de 4,6%), tandis que le secteur étranger a contribué à hauteur de 226,25 milliards de dollars (en hausse de 26,8%).

Quarante-trois produits d'importation ont dépassé un milliard de dollars chacun, représentant 92,9% de la valeur totale, dont trois catégories dépassant 10 milliards de dollars (49,9%). En termes de structure, la valeur des importations d'intrants de production s'élevait à 311,22 milliards de dollars (93,8%), tandis que celle des biens de consommation s'élevait à 20,7 milliards de dollars (6,2%).

Grâce à ces chiffres d'exportations et d'importations, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de biens de 16,82 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, selon l'ONS.

Concernant les services, les exportations et les importations ont été estimées à 21,99 milliards de dollars et 30,29 milliards de dollars au cours de la période, en hausse respective de 19,1% et 16,3% en glissement annuel. En conséquence, le Vietnam a enregistré un déficit commercial de services de 8,3 milliards de dollars en neuf mois.

VNA/CVN