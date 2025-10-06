L’Indice des prix à la consommation du pays en hausse de 3,27% sur neuf mois

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,42% en septembre 2025 par rapport au mois précédent, principalement en raison de la hausse des frais de scolarité dans les établissements privés, ainsi que de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des matériaux d'entretien du logement.

>> L'IPC du Vietnam augmente de 3,31% au deuxième trimestre

>> L’inflation reste faible au Vietnam, mais des risques externes subsistent

>> L'IPC en hause de 3,31% au cours des sept premiers mois de l’année

Photo : VNA/CVN

Comparé à décembre 2024, l'IPC de septembre a augmenté de 2,61%. L'augmentation en glissement annuel atteint 3,38%.

L'IPC moyen du troisième trimestre 2025 affiche, quant à lui, une hausse de 3,27% par rapport à la même période de l'année précédente. Sur les neuf premiers mois de 2025, l'IPC a progressé de 3,27% par rapport à la même période en 2024.

Ces chiffres ont été annoncés le 6 octobre à Hanoï par Nguyên Thi Huong, directrice de l'Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, lors d'une conférence de presse consacrée à la publication des statistiques économiques et sociales du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2025.

Nguyên Thi Huong a également souligné que la réforme administrative bénéficie d'une attention particulière du gouvernement, avec la mise en œuvre de nombreuses mesures visant à simplifier les procédures, réorganiser et ajuster les frontières administratives afin d'alléger l'appareil administratif, d'améliorer l'efficacité de la gestion et de créer un environnement favorable à la production et aux affaires.

Parallèlement, le gouvernement poursuit une coordination rigoureuse avec les ministères, secteurs et localités pour déployer simultanément des solutions d'ajustement des prix. Ces mesures visent à garantir l'équilibre entre l'offre et la demande des biens et à maîtriser l'inflation, tout en maintenant la dynamique de reprise économique.

Nguyên Thi Oanh, cheffe du Département des statistiques des services et des prix de l'Office national des statistiques, a précisé que l'augmentation de l'IPC sur les neuf premiers mois de 2025 est principalement due à la progression de 3,3% des prix du groupe "Alimentation et services de restauration", laquelle a contribué à une hausse de 1,11 point de pourcentage de l'IPC global.

Les prix du logement, de l'électricité, de l'eau, des carburants et des matériaux de construction ont augmenté de 6,14%, la hausse des tarifs d'électricité des ménages et des coûts des matériaux de construction ayant contribué à hauteur de 1,16 point de pourcentage.

L'Office national des statistiques a précisé que le prix de l'or en dôngs suit la tendance mondiale. Sur le marché national, le prix de l’or a enregistré en septembre 2025 une forte hausse : +6,53% par rapport au mois précédent, +55,4% en glissement annuel et +45,42% par rapport à décembre 2024. En moyenne, sur les neuf premiers mois de 2025, il a progressé de 41,86 % par rapport à la même période de 2024.

Sur le marché intérieur, l'indice du dollar américain a augmenté de 0,3% en septembre par rapport au mois précédent, sous l'effet de la demande accrue en devises pour les importations et du comportement d'épargne en dollars des ménages, dans un contexte d'assouplissement monétaire par la Banque d'État. Il a progressé de 6,64% en glissement annuel et de 3,98% par rapport à décembre 2024. La moyenne sur neuf mois fait ressortir une hausse de 3,8% par rapport à la même période en 2024.

Enfin, l'inflation sous-jacente (hors alimentation, énergie et services sensibles) a augmenté de 0,2 % en septembre par rapport au mois précédent et de 3,18% sur un an. Sur les neuf premiers mois de l'année, elle a progressé de 3,19%. Ce chiffre est inférieur à la hausse moyenne de 3,27% de l'IPC général, principalement parce que les prix des denrées alimentaires, de l'électricité, des services médicaux et éducatifs – qui ont fortement augmenté – ne sont pas inclus dans le calcul de l'inflation sous-jacente.

"L'inflation demeure actuellement sous contrôle. Toutefois, il est à noter qu'en octobre, le groupe des prix alimentaires et des repas hors domicile pourrait connaître une hausse. Celle-ci serait due aux impacts des récents typhons, notamment sur les légumes verts, les produits aquatiques et les aliments transformés, ce qui pourrait peser sur l'inflation globale", a conclu Nguyên Thi Huong.

VNA/CVN