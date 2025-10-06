Exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques : le Vietnam vise 70 milliards de dollars

Lors de la conférence de presse périodique du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, tenue le 6 octobre, le vice-ministre Phùng Duc Tiên a indiqué que, malgré les défis liés aux catastrophes naturelles et aux épidémies animales, le secteur agricole avait connu une croissance notable de 3,83% au cours des neuf premiers mois de 2025.

Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint 52,31 milliards de dollars, soit une hausse de 14% par rapport à 2024. L’excédent commercial du secteur est estimé à 15,93 milliards de dollars, en hausse de 17,6%.

Phùng Duc Tiên a estimé que si les exportations mensuelles se maintenaient à 5 milliards de dollars, le chiffre annuel pourrait atteindre 67 milliards de dollars ; voire plus de 70 milliards de dollars si le rythme de 6 milliards de dollars par mois, comme en septembre, est maintenu.

Concernant la production, le Vietnam a récolté 34,8 millions de tonnes de riz. L’élevage porcin a été affecté par la peste porcine africaine tandis que la volaille a connu une progression grâce à une bonne maîtrise des maladies. La production de viande porcine a augmenté de 4,6%, et celle de viande de volaille de 5,6%.

La sylviculture a aussi enregistré de bons résultats, avec près de 18 millions de m³ de bois récoltés (+8,7%). La production aquacole a atteint 7,26 millions de tonnes, en hausse de 3,2%.

Concernant les conséquences des intempéries, 96.456 ha de cultures ont été touchés dans le Nord et le Centre-Nord, affectant principalement le riz, les légumes, les arbres fruitiers et industriels. Des mesures ont été prises pour accompagner les localités dans la reprise de la production et limiter les impacts sur l’approvisionnement alimentaire, notamment à l’approche du Nouvel An lunaire.

