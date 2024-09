La Banque centrale prend des mesures pour stabiliser le marché de l’or

La Banque d’État du Vietnam (BEV) travaille en étroite collaboration avec les ministères et les autorités locales pour mettre en œuvre des stratégies globales visant à remédier aux importantes disparités de prix et à stabiliser le marché de l’or.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

À la fin de la semaine, les prix des anneaux d’or étaient cotés jusqu’à 82,75 millions de dôngs (3.362 USD) par taël pour les acheteurs et jusqu’à 83,45 millions de dôngs le tael pour les vendeurs. Ces prix représentent des sommets historiques pour les prix d’achat et de vente des anneaux d’or.

Tout au long de la semaine, les prix des anneaux d’or ont continué à atteindre de nouveaux records. Pour les lingots d’or SJC, les prix sont restés stables après la hausse de la semaine dernière, avec un prix d’achat à 81,5 millions de dôngs le taël et un prix de vente à 83,5 millions de dôngs le taël.

Il s’agit du prix le plus élevé pour les lingots d’or de la SJC depuis le 3 juin, lorsque la BEV a augmenté l’offre de lingots d’or de la SJC par l’intermédiaire de certaines banques commerciales et de Saigon Gems and Gold One Member Limited Liability Company.

Les succursales locales de la BEV ont été chargées de collaborer avec les autorités compétentes pour surveiller, inspecter et superviser les activités de négoce d’or dans leurs régions.

La banque centrale a également exigé des établissements de crédit et des entreprises agréés qu’ils se conforment strictement aux réglementations légales concernant les activités de négoce d’or, notamment en ce qui concerne la facturation et la tenue de registres.

En outre, les ministères de la Police, de l’Industrie et du Commerce, et des Finances ont été invités à renforcer les inspections et à imposer des sanctions strictes contre les activités illégales, notamment la contrebande d’or, la manipulation du marché et le profit, qui déstabilisent le marché de l’or.

La BEV a notamment organisé des enchères de lingots d’or et vendu directement de l’or à quatre banques commerciales publiques et à SJC (Saigon Jewelry Company) pour répondre à la demande des particuliers.

Elle a également travaillé avec les ministères, en particulier le ministère de la Police, et les gouvernements locaux pour maintenir l’ordre public et garantir l’efficacité des mesures d’intervention.

"Grâce aux mesures synchronisées mises en œuvre par la BEV et à une coordination efficace avec les autorités compétentes, l’écart entre les prix des lingots d’or nationaux de SJC et les prix internationaux de l’or s’est considérablement réduit, ce qui a permis de stabiliser le marché de l’or", a-t-elle indiqué.

La BEV a également renforcé les inspections et la surveillance des entreprises de négoce d’or pour lutter contre les violations de la loi et garantir le strict respect des réglementations en matière de facturation électronique.

En outre, le cadre juridique et les politiques liés à la gestion du marché et aux activités de négoce de l’or ont été révisés et améliorés. Les mesures de lutte contre la contrebande et le commerce illégaux de l’or ont été intensifiées.

Selon la BEV, les activités d’inspection récentes ont strictement suivi les directives légales, garantissant la transparence sans affecter négativement les opérations commerciales.

La BEV a publié la décision d’inspection N°324/QD-TTGSNH2 pour vérifier le respect des lois sur le commerce de l’or parmi six établissements de crédit agréés et sociétés de négoce d’or, qui représentent plus de 92% du marché du négoce de lingots d’or.

En outre, selon la BEV, le ministère du Plan et de l’Investissement est chargé de réglementer et de guider la délivrance des certificats d’enregistrement des entreprises pour les entreprises de négoce de l’or.

Ces entreprises doivent déclarer leur capital lors de leur création et se conformer aux réglementations en matière de comptabilité et de facturation conformément au décret 24, guidé par le ministère des Finances.

En vertu du décret, les entreprises doivent prouver l’origine de leur or afin de prévenir la fraude et de légaliser les sources d’or non officielles.

VNA/CVN