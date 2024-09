Le premier Festival des fruits du Vietnam débute dans la capitale chinoise

L'événement a été organisé conjointement par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'ambassade du Vietnam en Chine, l'Association des fruits et légumes du Vietnam, ainsi que diverses unités chinoises.

Il se déroule en marge de la 13e session du Comité de coopération économique et commerciale Vietnam - Chine.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d'ouverture, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a indiqué que de nombreux fruits vietnamiens ont été officiellement exportés vers la Chine grâce à une coopération entre les organes compétents et aux efforts d'entreprises des deux nations, ajoutant le Vietnam est actuellement troisième fournisseur de fruits et produits fruitiers sur le marché chinois.

Afin de favoriser la coopération et les échanges commerciaux entre les communautés d'affaires des deux pays, le ministre Nguyên Hông Diên a appelé les organes compétents des deux pays à poursuivre leur collaboration. L'accent a été mis sur la nécessité des conditions propices aux procédures de quarantaine, de dédouanement des marchandises, et de résolution des problèmes liés aux politiques économiques et commerciales bilatérales.

Le ministre vietnamien a réaffirmé l'engagement de son pays à faciliter, conformément à la loi, l'importation d'une variété de fruits chinois sur le marché vietnamien, ainsi qu'à aider les entreprises chinoises à investir et à faire des affaires de manière efficace et durable au Vietnam.

Du côté chinois, Li An, directeur adjoint au ministère du Commerce, a fait savoir que la Chine est le plus grand marché de fruits et légumes vietnamiens, citant la présence de fruits vietnamiens de haute qualité tels que le durian, le fruit du dragon, les bananes et les mangues sur le marché chinois. Il a également souligné l'appréciation croissante des consommateurs chinois pour les produits alimentaires vietnamiens comme le café et le pho.

Il a encouragé les entreprises vietnamiennes à saisir ce premier Festival des fruits à Pékin pour explorer activement le marché chinois.

Ce festival, qui rassemble un large éventail de participants incluant des citoyens chinois, des entreprises, des Vietnamiens d'outre-mer et près de 30 entreprises vietnamiennes, offre une bonne opportunité aux producteurs et fournisseurs vietnamiens pour présenter et promouvoir leurs marques et produits caractéristiques, tout en facilitant les rencontres avec de potentiels clients, stimulant les activités commerciales et établissant des relations de coopération durables avec des partenaires potentiels en Chine.

Par ailleurs, il représente une opportunité unique pour les consommateurs chinois de découvrir directement la qualité et les saveurs distinctives des fruits vietnamiens. Cette expérience contribuera significativement à la promotion des marques nationales de produits agricoles vietnamiens, en particulier dans le secteur fruitier, sur le marché chinois.

Le programme de l'événement comprend également des activités commerciales directes entre les entreprises des deux pays, ainsi qu'un séminaire portant sur le potentiel d'exportation des fruits vietnamiens.

VNA/CVN