La Banque centrale prédit une baisse continue du prix de l’or SJC

La réduction de l’écart entre les prix nationaux et mondiaux de l’or pourrait faire baisser davantage le prix de vente des lingots d’or au poinçon SJC des banques commerciales publiques et de la Compagnie de joaillerie de Saigon (SJC) dans un avenir proche, a prédit Dào Xuân Tuân, chef du Département de gestion des changes de la Banque d’État du Vietnam (BEV).

Photo : Công Phong/VNA/CVN

Le responsable a donc conseillé aux gens d’être prudents lorsqu’ils achètent de l’or dans un contexte de volatilité des prix mondiaux.

La directrice générale de SJC, Lê Thuy Hang, a déclaré que les acheteurs devraient réfléchir et choisir le bon moment pour acheter et vendre le métal précieux afin d’éviter les risques, car les fluctuations du prix de l’or ne se produisent qu’à court terme.

Les analystes ont estimé que la baisse continue du prix de l’or au poinçon SJC après sa vente directe par la BEV au cours des derniers jours a maintenu l’écart à un niveau raisonnable, correspondant aux objectifs d’intervention de la banque centrale à cet égard.

Truong Vi Tuân, un expert du site web sur le prix de l’or giavang.net, a déclaré qu’avec le prix de vente des lingots d’or au poinçon SJC annoncé par la BEV dans la matinée du 4 juin à 77,98 millions de dôngs (3.069 dollars) le tael, la différence de prix était d’environ 6 millions de dôngs, ce qui est tout à fait raisonnable comparé aux près de 20 millions de de dôngs auparavant.

Le prix national du lingot d’or a chuté ce jour-là d'un million de dôngs par rapport à la veille. Un taël équivaut à 37,5 grammes, soit 1,2 once.

Plus tôt, la BEV avait déclaré que quatre banques commerciales d’État - Agribank, BIDV, VietinBank et Vietcombank, et SJC étaient seuls autorisés à acheter des lingots d’or au poinçon SJC à la Banque centrale et à les vendre au public. Cette décision stratégique vise à promouvoir la stabilité du marché et à assurer un marché de l’or équilibré.

VNA/CVN