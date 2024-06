La BEV annonce la vente directe de lingots d’or à près de 78 millions de dôngs le taël du 4 juin

Photo : VNA/CVN

Ainsi, le prix de vente des lingots d'or du 4 juin diminue d’un million de dôngs par taël par rapport à la séance du 3 juin.

Plus tôt, la BEV avait déclaré que les quatre banques commerciales publiques - Agribank, Vietcombank, Vietinbank et BIDV - et la compagnie de joaillerie Saigon (SJC) étaient les seules autorisées à acheter des lingots d'or SJC auprès de la BEV et à les vendre au public. Cette décision stratégique vise à promouvoir la stabilité du marché et à assurer un marché de l’or équilibré.

Le 3 juin, les points de vente de l'or SJC fixés par la BEV pour quatre banques commerciales publiques du Vietnam et de la SJC ont officiellement mis en vente.

Le prix de vente est déterminé sur la base des prix d'achat de l'or de marque SJC fixés par la BEV pour quatre banques commerciales publiques du Vietnam et de la SJC et est affiché sur les sites web officiels de ces quatre banques et de la SJC, a indiqué la BEV, ajoutant qu'elle continuerait à suivre la feuille de route pour réduire la différence entre le prix intérieur des lingots d’or SJC et le prix mondial.

VNA/CVN