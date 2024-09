Vietnam et Chine tiennent la 13e réunion de leur Comité de coopération économique

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, ont coprésidé, le 29 septembre à Pékin, la 13e réunion du Comité de coopération économique et commerciale Vietnam - Chine.