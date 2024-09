La visite officielle du dirigeant Tô Lâm en Mongolie impulsera les liens entre deux pays

Le Vietnam et la Mongolie ont officiellement établi des relations diplomatiques le 17 novembre 1954. Au cours des 70 dernières années, les relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays n'ont cessé de se développer et d'obtenir des résultats remarquables dans de nombreux domaines.

En particulier, la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays a été fortement renforcée et a créé certaines impressions.

Par conséquent, la visite officielle en Mongolie du secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm créera les conditions aux entreprises des deux pays d'élargir leurs relations et de sonder des opportunités de coopération et d'investissement.

Selon les experts, la Mongolie apprécie hautement le rôle et la position croissante du Vietnam. Lors de leurs rencontres avec les dirigeants vietnamiens, les dirigeants mongols affirment toujours que le Vietnam est le partenaire principal et le plus important de la politique étrangère de la Mongolie en Asie du Sud-Est, considérant le Vietnam comme une porte d'entrée importante pour pénétrer le marché de l'ASEAN de 700 millions d'habitants.

La Mongolie est un très grand pays doté de riches réserves minérales, qui constitueront des domaines potentiels pour une coopération plus étroite entre les deux pays. En outre, les deux pays peuvent renforcer et en élargir la coopération entre leurs entreprises dans les domaines de l'exploitation minière, des métaux des terres rares, des matériaux importants dans la production de véhicules électriques, de l'économie verte, de la lutte contre le changement climatique et de la minimisation de la pollution de l'environnement...

Le Vietnam, avec un marché de plus de 100 millions de personnes, se trouve dans la période dorée de la structure démographique, avec la classe moyenne qui connaît une croissance rapide. Depuis le Vietnam, les entreprises mongoles auront l'opportunité d'accéder au marché de l'ASEAN ainsi qu'au grand marché mondial, car le Vietnam a signé plus de 17 accords de libre-échange (ALE), parmi eux, des ALE de nouvelle génération tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA).

L'ambassadeur vietnamien en Mongolie, Nguyên Tuân Thanh, a souligné que la coopération économique et commerciale est constamment renforcée et élargie, le chiffre d'affaires bilatéral en 2023 a atteint plus de 130 millions de dollars. Ce chiffre est encore modeste mais présente un fort potentiel de croissance, notamment dans les domaines de l'exportation de produits agricoles, alimentaires et de biens de consommation du Vietnam. Le Vietnam peut devenir un marché pour les produits agricoles et les matières premières de Mongolie, comme le charbon, le bœuf, les chèvres, les moutons et les produits de l'élevage.

On peut constater que les relations Vietnam - Mongolie se développent de plus en plus et présentent un grand potentiel de développement dans de nombreux domaines, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'agriculture. Sur le plan économique, les deux parties peuvent se concentrer sur des domaines forts tels que l'exploitation minière, la sidérurgie, l'importation et l'exportation de produits agricoles, d'aliments transformés et de produits d'élevage.

Les deux parties doivent continuer à promouvoir l'importation et l'exportation de marchandises, en s'ouvrant mutuellement sur leurs produits sur une base réciproque, en répondant aux normes et aux besoins de chaque partie ; créer les conditions aux produits agricoles, aquatiques et pharmaceutiques du Vietnam d'entrer sur le marché mongol. Au contraire, les minéraux, le charbon, la laine et les produits en feutre entrent au Vietnam, favorisant ainsi l'objectif de doubler la valeur du commerce bilatéral dans les temps à venir.

Les deux parties doivent promouvoir la coopération dans la diversification de la chaîne d'approvisionnement en matières premières, en particulier dans les secteurs où les deux parties ont des atouts ; accompagner les entreprises dans le processus de recherche et de mise en œuvre d’activités d’investissement dans chaque pays. Les entreprises vietnamiennes doivent envisager d'investir dans le domaine de l'exploitation minière, de la production et de la transformation d'aliments pour animaux, de la production et de la transformation de la viande, du lait, des produits en cuir... pour vendre sur le marché mongol et exporter vers d'autres pays voisins.

Afin de renforcer la coopération et de développer les relations commerciales bilatérales vers l'objectif d'un chiffre d'affaires bilatéral atteignant 200 millions de dollars, le ministère de l'Industrie et du Commerce estime que les deux parties recherchent activement des produits solides et potentiels pour promouvoir davantage les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et la Mongolie.

