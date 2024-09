Tây Ninh : retombées positives de programmes de rencontres d’affaires

La province de Tây Ninh (Sud) a organisé en 2023 et 2024 plusieurs programmes de rencontres d’affaires ainsi que des foires et expositions de produits agro-alimentaires d’envergure nationale et internationale, permettant de promouvoir les exportations de ses produits agro-alimentaires clés et d’établir des partenariats efficaces entre agriculteurs, entreprises vietnamiennes et étrangères.

Plus précisément, selon le Service provincial de l’agriculture et du développement rural, en 2023, le chiffre d'affaires des exportations agricoles de la province a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,5 milliard d’USD. Tây Ninh prouve sa forte croissance à l’exportation de produits agricoles, notamment ses produits phares que sont le caoutchouc, le sucre, le manioc et différents types de fruits tropicaux ayant pénétré les marchés américain, japonais et européen.

Ce résultat est attribué au fait que la province de Tây Ninh a organisé différents événements agricoles à l’échelle nationale et internationale, permettant d’enchaîner et de promouvoir les coopérations entre agriculteurs, entreprises et partenaires internationaux.

Entre 2023 et 2024, de nombreuses foires et expositions agricoles se sont déroulées à Tây Ninh, attirant des centaines d’entreprises provenant du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine ainsi que des entreprises européennes. Ces salons ont non seulement constitué une opportunité de promotion des produits agricoles de la province, mais ils ont également créé des conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes et étrangères de signer des contrats commerciaux importants.

Les programmes de rencontres d’affaires ont joué un rôle crucial dans le renforcement des exportations agricoles de la province. En particulier le programme “Forum de connexion d’affaires entre investisseurs en vue de développer un écosystème agricole hi-tech”, en juin 2023, à Tây Ninh. Ce programme visait à attirer les investissements dans l’agriculture hi-tech et a permis la conclusion de plusieurs protocoles d’accord entre le Comité populaire de la province de Tây Ninh et de nombreuses entreprises domestiques et étrangères.

Grâce à ce programme, le groupe Hung Nhon, en coopération avec le groupe néerlandais De Heus, vise à atteindre une capacité d'élevage d'environ 10.000 porcs de la même race dans la région des hauts plateaux du Centre d'ici 2030, de 200.000 truies commerciales dans les régions du Sud-Est, du Centre-Sud et des hauts plateaux du Centre, de 58 millions de poulets reproducteurs et de 25 millions de poulets à Tây Ninh.

Investir dans l’agriculture hi-tech

Lors du forum, des mémorandums de coopération ont été signés entre le Comité populaire de la province de Tây Ninh et des organisations et entreprises, notamment un mémorandum de coopération entre le Comité populaire de la province de Tây Ninh, l’Association de l’agriculture numérique (VIDA) et la Chambre européenne de Commerce et d’Industrie (EuroCham) sur la mise en œuvre de la technologie de numérisation agricole à Tây Ninh et un mémorandum de coopération entre le Comité populaire de la province de Tây Ninh, le groupe De Heus (Pays-Bas) et le groupe Hung Nhon sur l'enquête et la recherche d'investissements dans un certain nombre de projets agricoles appliquant la haute technologie dans la province de Tây Ninh.

En conséquence, Hung Nhon prévoit d'investir dans la construction de projets agricoles appliquant la haute technologie à hauteur d'environ 2.500 milliards de dôngs. Le projet comprend un complexe d'élevage de haute technologie, une zone d'agriculture de haute technologie, un abattoir et une usine de transformation des produits de l'élevage, une zone de matières premières pour l'alimentation animale et un centre de recherche sur l'élevage.

Un mémorandum de coopération entre le Comité populaire de la province de Tây Ninh et la société par actions de l’agriculture BAF pour la mise en œuvre du projet de complexe de production et de transformation de viande dans la province de Tây Ninh a également été signé. Le projet représente un investissement total de 600 milliards de dôngs pour une capacité de 50.000 tonnes de viande/an.

En outre, un mémorandum de coopération entre le Comité populaire de la province de Tây Ninh et la société par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk) pour la mise en œuvre du projet d'usine laitière et de complexe de ferme laitière dans la province de Tây Ninh a été signé. Le projet représente un investissement total de 1.500 milliards de dôngs, comprenant une usine de transformation du lait d'une capacité de 36 millions de litres/an et une ferme laitière N°2 d'une capacité de 8.000 vaches, le tout portant le capital d’investissement total à plus de 4.600 milliards de dôngs.

L'organisation de ces événements a non seulement aidé la province de Tây Ninh à présenter des produits, mais également à créer des opportunités pour signer de nombreux contrats commerciaux importants. En 2023, les entreprises agricoles de Tây Ninh ont signé plus de 50 contrats d'exportation d'une valeur totale de plus de 500 millions d’USD. Les produits tels que le caoutchouc, le manioc et les produits agricoles transformés à partir de la canne à sucre sont désormais présents sur de nombreux grands marchés comme les États-Unis, le Japon et l'Europe.

En outre, la province favorise également la participation aux forums internationaux sur l'agriculture et l'exportation agricole. Ces événements offrent non seulement des opportunités d'échange et d'apprentissage d’expériences de pays développés, mais aident également les entreprises locales à trouver des partenaires et à élargir les marchés de consommation.

Nguyên Dinh Xuân, directeur du Service provincial de l'agriculture et du développement rural a déclaré que d'ici 2030, Tây Ninh prévoyait de développer 20 zones agricoles appliquant la haute technologie, dont 9 entre 2022 et 2025, soit 5 régions de culture d'une superficie de 2.950 ha, 3 régions d'élevage de poulets avec une échelle de 972.000 poulets/lot et 1 région de polyculture et d'élevage d'une superficie de 1.646,1 ha.

Au cours de la période 2026 - 2030, 11 zones seront développées (8 régions de culture d'une superficie de 5.714,7 ha, 2 régions d'élevage de vaches laitières et porcines à l'échelle de 50.000 animaux/an et 1 région de polyculture et d'élevage d'une superficie de 5.714,7 ha). Chaque zone de production certifiée doit former au moins un maillon de consommation de produits.

Nguyên Thanh Ngoc, président du Comité populaire de la province de Tây Ninh, a souligné l'importance d'appliquer la haute technologie à l'agriculture pour améliorer la productivité et la qualité des produits. Il a également apprécié la coopération d'entreprises réputées investissant dans des projets agricoles de haute technologie de la province.

Texte et photos : Truong Giang/CVN