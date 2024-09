Bên Tre prépare les conditions pour l'exportation de noix de coco fraîches

>> Les noix de coco fraîches seront exportées officiellement vers la Chine

>> De belles perspectives pour les exportations de noix de coco fraîches en Chine

Bên Tre possède la plus grande zone de culture de noix de coco au Vietnam, avec plus de 79.000 ha et une production totale de plus de 700 millions de fruits. Elle gagne plus de 400 millions d'USD en expédiant des noix de coco à l’étranger chaque année.

Photo : VNA/CVN

Le directeur du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, Doàn Van Danh, a déclaré que la province compte actuellement 133 zones de culture qui répondent essentiellement aux conditions de production selon la réglementation en vigueur ; et a enregistré des codes de zone de culture sur près de 8.400 ha, avec plus de 12.800 ménages participants. Ces chiffres concernent les zones de matières premières qui sont conformes aux exigences décrites dans le protocole.

Dans la filière de la noix de coco, il existe actuellement 32 coopératives et 34 groupes coopératifs impliqués dans la chaîne de valeur de la noix de coco, couvrant 10.094 ha avec 7.048 membres.

Les cultures de cocotiers selon les normes biologiques atteint 20.400 ha, ce qui représente environ 25% de la superficie totale de cocotiers de la province. Sur ce total, 13.000 ha ont été certifiés conformément aux normes des États-Unis, du Japon, de l’Union européenne, de la Chine, de la République de Corée et de Taiwan (Chine).

Le président du Comité populaire provincial, Trân Ngoc Tâm, a déclaré que la province créait des conditions et des mécanismes favorables pour attirer les investissements et renforçait l’application de la science et de la technologie dans la production et la transformation en fonction des demandes de consommation intérieure et d’exportation.

Plus précisément, la province a mis en œuvre des politiques pour maximiser la valeur de la culture de la noix de coco. Cela comprend un plan visant à établir des zones concentrées liées au développement de la chaîne de valeur pour la période 2021-2025, avec une vision pour 2030; la résolution N°07-NQ/TU du 29 janvier 2021 du Comité provincial du Parti concernant la construction de zones de production concentrées et le développement de la chaîne de valeur des principaux produits agricoles à Bên Tre jusqu’en 2030, et un plan de développement des principales cultures industrielles (noix de coco) d’ici 2030.

Au cours de la période 2024-2025, Bên Tre vise à maintenir une superficie stable de noix de coco d’environ 79.000 ha, dont 20.000 ha de noix de coco biologiques. La valeur de la transformation de la noix de coco devrait augmenter en moyenne de 17,2% par an, tandis que le chiffre d’affaires à l’exportation devrait augmenter en moyenne de 23,58% par an pour atteindre environ 1 milliard d'USD.

Au cours de la période 2026-2030, il vise à porter la superficie totale de noix de coco à environ 80.000 ha, dont 25.000 ha de noix de coco biologiques. La valeur de la transformation de la noix de coco devrait augmenter de 15,74% par an, tandis que le chiffre d’affaires des exportations de noix de coco devrait croître de 14,87% par an pour atteindre environ 2 milliards d'USD.

VNA/CVN