Hanoi aide les entreprises à promouvoir leurs produits

Afin d’aider les entreprises à introduire leurs produits dans les systèmes de vente au détail internationaux, le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Hanoï (HPA) a inauguré, le 26 septembre, la "Foire de promotion du commerce agricole et des produits OCOP (à chaque commune son produit) de Hanoï 2024" au centre commercial AEON MALL Hà Dông.

>> La Foire des villages d'artisanat du Vietnam en octobre prochain

La foire compte 70 stands et des espaces promotionnels présentant des produits biologiques et naturels et 90 organisations, entreprises et entités OCOP de 28 provinces et villes. Les entreprises participantes exposent plus de 1.500 gammes de produits, dont des produits agricoles, des aliments transformés, des produits certifiés OCOP de 3 à 5 étoiles, et des articles d’artisanat des villages traditionnels ayant un potentiel d’exportation.

Photo : KTDT/CVN

Dans son discours d’ouverture, le directeur adjoint de l’HPA, Bùi Duy Quang, a déclaré que la foire vise à continuer à mettre en œuvre l’accord de coopération signé entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Comité populaire de Hanoï et le groupe japonais AEON, avec pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires à l’exportation pour les produits vietnamiens via le système AEON d’un milliard d'USD d’ici 2025. Elle sert également à exécuter le Programme de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Hanoï pour l’année 2024.

Il s’agit d’un événement important de promotion du commerce agricole qui offre aux entreprises de production et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires transformés de Hanoï et des autres provinces des opportunités de promotion de leurs marques, d’établissement de liens commerciaux, de coopération commerciale et d’accès et d’extension du potentiel d’exportation via le système de distribution d’AEON au Vietnam et dans le monde entier.

À la foire, l’HPA a collaboré avec le département des achats d’AEON Vietnam pour sélectionner des unités, entreprises et entités OCOP potentiels pour des connexions commerciales et des opportunités de coopération afin de devenir fournisseurs du système AEON à l’avenir.

Les entreprises reçoivent des informations sur les directives de soumission et les normes de qualité pour les fournisseurs, leur permettant de rechercher de manière proactive et d’améliorer leurs capacités de production et de commercialisation pour devenir fournisseurs du système AEON.

Selon l’HPA, depuis 2016, l’HPA a collaboré avec le groupe AEON pour mettre en œuvre diverses activités de promotion du commerce agricole directement avec les entreprises vietnamiennes.

Les deux parties ont soutenu les entreprises vietnamiennes dans l’exportation de produits agricoles et alimentaires vers le marché japonais via les systèmes de vente au détail d’AEON.

De plus, elles ont facilité les connexions entre les fournisseurs et le système AEON, fourni des formations techniques et amélioré la sensibilisation, la compétitivité et la qualité des produits des entreprises.

La Foire de promotion du commerce agricole et des produits OCOP de Hanoï 2024 se poursuivra jusqu’au 29 septembre.

NDEL/VNA/CVN