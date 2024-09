Les entreprises technologiques relèvent le défi de la digitalisation des ports maritimes

La logistique est un secteur de pointe et joue un rôle important dans le développement économique du Vietnam. Pour répondre aux demandes croissantes des marchés maritimes régionaux et mondiaux, le Vietnam investit constamment dans la technologie de ce secteur.

Les entreprises technologiques vietnamiennes sont pionnières dans la transformation numérique de la logistique et l’un des résultats de cette transformation a été les solutions de digitalisation des ports maritimes, notamment le Vietnam Smarthub Logistics - VSL.

Photo : VNA/CVN

Il existe 145 ports à conteneurs au Vietnam, opérant dans 25 localités. Cependant, un débit de fret important, une charge de travail énorme, couplés à des opérations portuaires principalement effectuées manuellement, constituent un défi pour la gestion et le développement du système portuaire maritime.

Le premier défi concerne les entrepôts des ports maritimes. Avant que le Vietnam ne dispose de sa propre technologie nationale, les opérateurs portuaires devaient acheter des solutions de gestion auprès de fournisseurs internationaux qui peuvent coûter des millions de dollars, sans parler des coûts de maintenance, de ressources humaines et de mises à niveau annuelles.

Certains opérateurs ont dépensé près de 3,5 millions d'USD par an pour la seule maintenance, ce qui a créé des charges financières et humaines. Dans ces circonstances, de nombreuses entreprises technologiques vietnamiennes se sont jointes à l’opération pour trancher le nœud gordien.

Le Vietnam Smarthub Logistics - VSL numérise et organise toutes les procédures des opérations portuaires via une plateforme en ligne, ce qui améliore l’interactivité et la recherche d’informations entre les unités concernées. Le système intègre également une technologie d’intelligence artificielle pour optimiser les procédures et réduire le temps de traitement.

"Nous avons développé des solutions pour des modèles de ports maritimes intelligents, couvrant le contrôle des entrées et des sorties, l’agencement des conteneurs, le fonctionnement des grues portuaires, la gestion des entrepôts et des chambres froides, les lignes maritimes, le fonctionnement des postes d’amarrage et la connexion wifi. Tous les ports maritimes utilisent leur propre logiciel, ce qui facilite leurs opérations et la gestion des marchandises et les aide à prendre des décisions précises", a déclaré Trân Kiên, directeur adjoint de Advanced Global Vietnam, un fournisseur de solutions numériques pour les ports maritimes vietnamiens.

De même, Smarthub Logistics Technology a construit un écosystème qui répond aux exigences du secteur en matière de transformation numérique complète. Auparavant, il fallait 5 à 8 minutes pour qu’un conteneur sorte. Désormais, ce processus ne prend que 3 secondes grâce à la numérisation QR et à la vérification par IA. Pour la réception et la livraison du fret, le personnel des ports maritimes vérifiait le fret à l’œil nu et enregistrait le processus sur papier ou avec des appareils portables. Avec VSL, la manutention des conteneurs est vérifiée à l’aide de la technologie de l’IA.

Le système peut également aider à stocker et à rechercher efficacement les marchandises. Avant VSL, les opérateurs de ports maritimes devaient stocker des documents physiques pendant 5 ans conformément à la réglementation, ce qui créait des problèmes lors du référencement des informations. Avec VSL, ils peuvent stocker des documents sur leurs serveurs ou sur des services Cloud, ce qui est pratique, peu coûteux et permet une recherche instantanée.

Les systèmes portuaires et les services logistiques pour l’exploitation des ports maritimes jouent un rôle important dans le développement économique du Vietnam. Les investissements dans les infrastructures portuaires, notamment l’application de la technologie et la transformation numérique, ont préparé le Vietnam aux défis économiques mondiaux et ont attiré des investissements étrangers dans la logistique portuaire, contribuant ainsi à stabiliser la macroéconomie vietnamienne.

Marcello Piazza, PDG de JAS Worldwide Freight Forwarding Services, a déclaré : "La qualité du secteur logistique a contribué au développement économique du pays lui-même. Par conséquent, il a été particulièrement attractif pour le secteur logistique en termes d’investissement direct étranger. Et par conséquent, notre entreprise, ainsi que d’autres prestataires logistiques multinationaux, ont la capacité d’investir massivement dans ce marché potentiel".

"Aujourd’hui, la compétitivité du Vietnam réside principalement dans son dynamisme, dans la mesure où la jeune génération vietnamienne veut prendre les devants en termes d’application de nouvelles idées, d’investissement dans les technologies de l’information, de mise en œuvre de nouvelles infrastructures qui permettent au pays d’être plus performant, d’avoir un retour sur investissement plus rapide que les entreprises étrangères ont mis sur le territoire".

Le développement d’infrastructures portuaires de haute qualité et le fonctionnement efficace des systèmes portuaires sont des facteurs décisifs dans l’élaboration d’une stratégie de développement économique réussie, en particulier pour les pays à fortes exportations. Au Vietnam, la numérisation des ports maritimes est une nécessité pour l’industrialisation et la modernisation.

La volonté des entreprises technologiques vietnamiennes de fournir des solutions numériques pour la gestion et l’exploitation des ports maritimes, les paiements en ligne et la création d’écosystèmes de logistique portuaire dans l’esprit de Make In Vietnam, aidera l’économie maritime du Vietnam à se développer et à s’intégrer de manière durable.

VOV/VNA/CVN