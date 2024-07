L’or reste stable malgré la tendance haussière mondiale

>> La Banque d’État annonce la vente directe de lingots d’or à près de 79 millions de dôngs le taël

>> La BEV annonce la vente directe de lingots d’or à près de 78 millions de dôngs le taël du 4 juin

>> La Banque centrale prédit une baisse continue du prix de l’or SJC

Plus précisément, le Groupe de l’or, de l’argent et des pierres précieuses (DOJI) et la Compagnie de joaillerie de Saigon (SJC) indiquent les prix d’achat et de vente à 74,98 millions de dôngs (plus de 2.951 dollars) et 76,98 millions de dôngs le tael, les mêmes que ceux proposés en début de semaine. Un tael équivaut à 37,5 grammes ou 1,2 onces.

Photo : VNA/CVN

Les experts ont déclaré que les efforts déployés par la Banque d’État du Vietnam (BEV) et les agences concernées pour contrôler le prix de l’or se sont révélés efficaces, contribuant à atténuer les impacts négatifs du marché mondial.

Truong Vi Tuân, un expert de Giavang.net, a déclaré que même si le prix des lingots d’or au poinçon SJC est resté stable pendant 30 jours consécutifs, celui des bagues en or a connu des fluctuations.

DOJI indique les prix d’achat et de vente de la bague en or Hung Thinh Vuong à 75,65 et 76,95 millions le tael, soit une augmentation de 600.000 dôngs le tael dans les prix d’achat et de vente.

Pendant ce temps, le prix de la bague en or est compris entre 74,6 et 76,2 millions de dôngs et entre 75,38 et 76,68 millions de dôngs par SJC et Bao Tin Minh Châu, respectivement, en hausse de 200.000 dôngs et 300.000 dôngs le tael en prix d’achat et de vente.

Le prix de la bague en or devrait continuer à augmenter dans les temps à venir dans le contexte de la hausse des prix mondiaux de l’or.

VNA/CVN