INN

Binh Dinh fournit un soutien financier à l'installation du système de surveillance des navires par satellite

La province de Binh Dinh (Centre) a décidé de fournir un soutien financier pour l'installation du système de surveillance des navires par satellite (VMS) pour les bateaux d'une longueur de 12 à 15 m, dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).