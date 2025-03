Techcombank nommée meilleure banque numérique du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Techcombank remporte ce prix pour la troisième année consécutive, confirmant ainsi son leadership dans le domaine de la banque numérique.

Les Asset Triple A Digital Awards récompensent les institutions financières qui se distinguent par leur innovation et le développement d'expériences numériques uniques et enrichissantes pour leurs clients en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

Techcombank a été nommée Banque numérique de l'année au Vietnam pour ses capacités en matière de données et d'IA, l'excellence de ses plateformes bancaires numériques, ainsi que ses nouvelles offres numériques innovantes et ses expériences client ultra-personnalisées.

Le prix de la Meilleure application bancaire mobile a récompensé la qualité et la stabilité de l'application mobile Techcombank, la gamme de services bancaires accessibles aux clients et la fluidité de son parcours client.

Pranav Seth, directeur du numérique chez Techcombank, a déclaré : "Techcombank réinvente le secteur bancaire au Vietnam grâce à ses expériences ultra-personnalisées et à la fluidité de son parcours client".

"Les investissements que nous avons réalisés ces quatre dernières années dans nos capacités en matière de données et d'IA, ainsi que dans notre plateforme bancaire numérique, apportent une réelle valeur ajoutée à Techcombank et à nos clients. Nous avons désormais une longueur d'avance en matière d'innovation numérique et sommes en bonne voie pour concrétiser notre vision : Changer la banque, changer des vies", ajoute-il.

Techcombank a développé avec succès sa plateforme bancaire numérique pour servir plus de 15,4 millions de clients fin 2024. Au cours des deux dernières années, Techcombank a accueilli 3,6 millions de nouveaux clients, dont plus de 55% par voie numérique.

Techcombank possède l'une des clientèles les plus engagées numériquement au monde : 10 millions de clients particuliers utilisent son application mobile Techcombank, 91% des transactions de ses clients particuliers sont effectuées en ligne et environ 56 connexions actives à sa plateforme bancaire numérique sont effectuées en moyenne chaque mois.

La plateforme bancaire numérique et l'application mobile de Techcombank lui permettent de proposer de nouvelles offres numériques innovantes à ses millions de clients. L'Auto-earning 2.0 est notamment désormais disponible sur l'application mobile Techcombank, activable d'un simple clic, permettant aux particuliers et aux PME de percevoir des intérêts plus élevés sur les liquidités inutilisées de leur compte principal. L'Auto-earning avait déjà attiré plus de 2,6 millions d'utilisateurs fin 2024, générant ainsi une croissance significative. Le solde CASA de la banque a atteint un niveau record.

The Asset a également récompensé Techcombank pour ses expériences ultra-personnalisées exceptionnelles, optimisées par le "cerveau de données" et les capacités d'IA de la banque, et proposées à des millions de clients via sa plateforme numérique.

Photo : VNA/CVN

En 2024, Techcombank a exploité sa technologie marketing basée sur l'IA pour envoyer plus de 680 millions de messages personnalisés, notamment des conseils de gestion financière et des recommandations de produits, à ses clients, fournissant ainsi la bonne information au bon moment.

Les prix Asset Digital ont également récompensé Techcombank Rewards, l'écosystème de fidélité innovant de la banque, rapidement devenu le plus grand programme de fidélité du secteur bancaire vietnamien. Grâce à Techcombank Rewards, les clients peuvent facilement cumuler et échanger des points de fidélité lors de leurs transactions via l'application mobile Techcombank auprès de plus de 420 grandes marques partenaires et d'un réseau national de 16.000 points d'acceptation. Fin 2024, Techcombank Rewards comptait plus de 10 millions d'utilisateurs actifs et avait enregistré plus de 720 millions de transactions de récompense.

Grâce à ses capacités numériques complètes, Techcombank a intégré de manière transparente une large gamme de services financiers au sein d'un écosystème multisectoriel – de l'épargne aux investissements en passant par la gestion financière individuelle – le tout au sein d'une application bancaire unique. L'intégration de Techcom Securities à l'application Techcombank Mobile a notamment permis l'ouverture de 60% des nouveaux comptes titres entièrement en ligne, améliorant ainsi l'accessibilité et la commodité pour les clients.

En 2024, Techcombank a migré vers le cloud sa plateforme bancaire numérique frontale destinée aux particuliers et aux entreprises, améliorant ainsi son évolutivité et sa stabilité. Grâce à cette migration vers le cloud, la plateforme bancaire numérique est désormais prête à gérer des volumes de transactions plus importants et à accompagner la croissance accélérée de la banque.

VNA/CVN