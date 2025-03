Diversifier ses sources de financement pour mieux servir les plus démunis

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a demandé le 27 mars à la Banque vietnamienne des politiques sociales (VBSP) de diversifier ses sources de financement et d'élargir ses méthodes de réception des capitaux confiés afin de mieux servir les plus démunis et les bénéficiaires des politiques.

Présidant une séance de travail avec la VBSP afin d'évaluer ses travaux antérieurs ainsi que ses orientations et solutions futures, le vice-Premier ministre a déclaré que la VBSP est l'un des piliers des politiques de réduction de la pauvreté et du système de bien-être social au Vietnam, soulignant que l'agence est au service des plus démunis et ne laisse personne de côté.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a ajouté que, grâce à ses méthodes de travail créatives, la VBSP continue de s'améliorer et a servi la population avec efficacité et professionnalisme.

Suggérant une orientation pour l'avenir, il a souligné que la VBSP doit être stable et que la réorganisation de son appareil doit être cohérente avec le processus en cours dans d'autres unités administratives.

Il a demandé à la VBSP de se concentrer sur le développement d'une main-d'œuvre professionnelle et moderne, et de gérer le personnel de manière raisonnable et efficace.

"Chaque agent de la VBSP doit considérer l'agence comme son propre foyer et travailler pour elle comme s'il s'agissait de sa propre entreprise", a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a demandé à la VBSP de rechercher et de promouvoir les applications des technologies de l'information, la transformation numérique et le big data afin d'améliorer l'efficacité de l'ensemble du système.

Il a également demandé à la VBSP de renforcer sa gouvernance et sa gestion du capital de manière rigoureuse et efficace, ainsi que de revoir, de rechercher et de reconstruire afin d'optimiser les processus d'approbation, de décaissement et de recouvrement des créances, conformément aux directives du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, visant à réduire d'au moins 30% les procédures administratives.

Outre ces tâches, Hô Duc Phoc a également demandé à la banque et aux agences concernées d'étudier et de conseiller le gouvernement sur les questions liées aux prêts aux particuliers, en particulier aux jeunes, pour l'achat ou la location de logements et de logements sociaux.

Ces tâches doivent être menées avec un esprit d'innovation et des approches créatives, créant ainsi les conditions propices à l'émancipation des personnes défavorisées, a-t-il déclaré.

Lors de la réunion, Duong Quyêt Thang, directeur général et membre du conseil d'administration de la VBSP, a déclaré qu'à ce jour, le crédit à la politique sociale a atteint un total de plus de 416.000 milliards de dôngs (16,2 milliards de dollars), soit une augmentation de plus de 409.000 milliards de dôngs (16 milliards de dollars) par rapport à 2002, avec un taux de croissance annuel moyen de 21,4%.

Au cours des 23 dernières années, près de 47,9 millions de ménages pauvres et autres bénéficiaires de ces politiques ont bénéficié de prêts préférentiels, aidant ainsi plus de sept millions de ménages à sortir de la pauvreté.

La VBSP a créé des emplois pour plus de 7,6 millions de travailleurs, aidé plus de quatre millions d'étudiants défavorisés à obtenir des prêts pour leurs études, réalisé près de 20,4 millions de projets d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural, et construit, acheté et loué près de 784.000 logements pour les ménages pauvres.

Elle a également accordé des prêts à 1.548 entreprises et employeurs touchés par la pandémie de COVID-19, pour un montant total de 4.800 milliards de dôngs (188,1 millions de dollars), afin de payer les salaires de plus de 1,2 million de travailleurs.

S'exprimant lors de la conférence, les représentants ont déclaré apprécier les résultats obtenus par la VBSP au cours des 23 dernières années, notamment le développement d'un modèle de gestion moderne au service des bénéficiaires.

Parallèlement, les experts ont discuté des solutions permettant à la VBSP de croître durablement à l'avenir, notamment pour promouvoir la réduction de la pauvreté et les programmes d'assainissement en milieu rural, la création d'emplois et le logement des ménages pauvres dans les zones rurales, touchées par les inondations ou urbaines, ainsi que le logement des travailleurs dans les zones industrielles.

