La 34e édition de Vietnam Expo prévue en avril

Photo : BCT/CVN

L’événement de quatre jours devra rassembler environ 500 entreprises, qui exposeront sur 550 stands.

Outre la présentation de produits et services de nombreux pays, territoires et localités vietnamiennes, Vietnam Expo 2025 comprendra des activités commerciales, des séminaires spécialisés et des forums.

L'événement devra accueillir plus de 20.000 visiteurs. Le programme des activités et les informations détaillées seront publiés sur le site Web : https://vietnamexpo.com.vn/ et sur la fanpage Vietnam Expo in Hanoi.

Après plus de 30 ans d’organisation, Vietnam Expo est une plateforme fiable pour les organisations de promotion du commerce de nombreux pays et territoires à travers le monde, tels que l’Inde, le Cambodge, la Biélorussie, Cuba, la République de Corée, le Laos, la Russie, le Myanmar et la Chine.

Cet événement représente une opportunité à ne pas manquer pour les entreprises souhaitant s’ouvrir aux marchés internationaux et développer leurs relations commerciales.

VNA/CVN