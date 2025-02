Hô Chi Minh-Ville

Salon et festival international des animaux de compagnie du Vietnam 2025

Selon le comité d'organisation, InterPetFest 2025, le plus grand salon et festival international d'animaux de compagnie du Vietnam, se déroulera du 20 au 22 février au Centre des conférences et expositions internationales de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : BTC/CVN

Organisé par la compagnie par action Eventure JSC en collaboration avec Global MICE Experts Group (République de Corée), l'événement enregistre la participation de plus de 200 marques de l'industrie des animaux de compagnie venant de République de Corée, de Chine, du Japon, de Thaïlande, de Taïwan (Chine), de Malaisie, de Singapour, d'Australie et d'Europe et du Vietnam. L'événement devrait attirer plus de 13.000 participants, dont 10.000 propriétaires d'animaux de compagnie, 3.000 animaleries, cliniques, spas et environ 100 importateurs des pays d’Asie du Sud Est.

En outre, Pet Sourcing Fair China (PSC), plate-forme mondiale d’approvisionnement en B2B haut de gamme, participera également à l'InterPetFest 2025. Cela offrira une occasion précieuse d'entrer en contact avec des experts de premier plan du secteur et d'explorer des produits innovants.

Activités passionnantes et intéressantes

Avec plus de 250 stands, InterPetFest 2025 offre l'opportunité de découvrir les produits et services les plus avancés de l'industrie des animaux de compagnie : de l'alimentation et les accessoires en passant par les soins de santé, la technologie et les solutions d'éducation et de formation pour animaux de compagnie. D’autres activités sont également organisées à cette occasion.

Photo : BTC/CVN

Agréé par la Fédération Internationale Cynologique (FCI) et organisé par la Vietnam Purebred Dog Association (VKA), le grand Salon canin du Vietnam SECC (Vietnam SECC Grand Dog Show) 2025, qui se déroulera du 21 au 22 février, rassemblera 100 chiens de pure race du Vietnam et de l'étranger. Il s'agit d'un terrain de jeu pour honorer la beauté et le talent des races canines dans le but de préserver les espèces de race pure. Ce sera aussi une opportunité pour les amoureux des chiens d'échanger et de partager leurs expériences.

Le concours de coiffure pour animaux de compagnie de l'ISCC Vietnam, qui se tiendra le 20 février, attirera la participation de 120 stylistes de premier plan. Ce sera l'occasion pour les experts en toilettage de démontrer leurs compétences en matière de soins et de coiffure pour animaux de compagnie. Il s’agit d’un terrain de jeu créatif, honorant le professionnalisme dans l’industrie de la beauté pour animaux de compagnie.

Photo : BTC/CVN

La conférence vétérinaire sur les petits animaux du Vietnam -VSAVEC, qui se tiendra du 20 au 21 février, attirera 320 vétérinaires, avec l’approfondissement de sujets tels que la santé des animaux de compagnie, la prévention et le traitement des maladies. Ce sera l'occasion pour les médecins de mettre à jour leurs connaissances et d'échanger leurs expériences pratiques.

De nombreux concours pour les propriétaires d'animaux seront également organisés tout au long des 3 jours d'événement : concours de mode pour chiens et chats, courses d'animaux de compagnie, concours de beauté pour chiens et chats.

En outre, la conférence sur l'industrie des animaux de compagnie se concentrera sur les tendances et les solutions de développement durable du secteur, connectant les entreprises et les experts pour développer durablement l'industrie des animaux de compagnie au Vietnam. Les ateliers de soins pour animaux de compagnie seront présentés par des experts en soins et en dressage d'animaux de compagnie.

Photo : BTC/CVN

Dogathon Vietnam 2025, placé sous le thème "Pour l'avenir des chiens et des chats du Vietnam", sera l'une des activités marquantes de l'InterPetFest 2025. Ce sera non seulement une course publique pour les propriétaires d'animaux de compagnie, mais elle transmettra également un message significatif "Les chiens sont des amis, pas de la nourriture" (Dogs are friends, not food). Selon les organisateurs, tous les bénéfices du Dogathon Vietnam 2025 seront reversés à des organisations de sauvetage d'animaux telles que SAR, Forever WheelChair, Many Dogs' Yard, Have Paws et Laws for Paws.

InterPetFest 2025 n'est pas seulement le plus grand salon et festival international d'animaux de compagnie, mais aussi un pont reliant la communauté des amoureux des animaux à de profondes valeurs humanistes. Avec des compétitions internationales, des séminaires professionnels, des activités de divertissement et le Dogathon pour la communauté, InterPetFest vise à créer un environnement positif et durable pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires au Vietnam.

Tân Dat/CVN