Le Vietnam présente ses produits au salon allemand Ambiente 2025

Soixante-cinq entreprises vietnamiennes exposent leurs produits à Ambiente 2025, le plus grand salon mondial des biens de consommation, de l’artisanat et de la décoration intérieure, en Allemagne.

>> Promotion des exportations de fruits et légumes au salon Fruit Logistica 2025

Le salon, qui se déroule à à Francfort-sur-le-Main., dans le Hesse, du 7 au 11 février, attire 4.660 entreprises de près de 170 pays et territoires.

En plus de présenter des produits et des solutions pour les espaces de vie aux styles de design variés, Ambiente 2025 met également l’accent sur la durabilité, les futures tendances du commerce de détail et l’expansion du marketing via la technologie numérique.

Photo : VNA/CVN

Pour participer à la plateforme, les entreprises doivent non seulement se conformer aux réglementations locales et à la législation allemande, mais également s’assurer que leurs produits répondent aux normes de qualité et de sécurité des consommateurs. Des facteurs tels que l’hygiène et les conditions environnementales sont des exigences obligatoires.

Au fil des années de participation, de grandes marques vietnamiennes, telles que Minh Long et Manh Dan Ceramics, ont fait forte impression et ont établi leur présence notamment au salon, ainsi que sur les marchés allemand et plus largement de l’Union européenne (UE).

Les entreprises vietnamiennes espèrent exploiter davantage leurs marchés potentiels en étudiant en profondeur le marché allemand et le marché européen en général, afin de mieux comprendre les préférences et les demandes des consommateurs.

Lê Ba Ngoc, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne des exportateurs d'artisanat (Vietcraft), a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que le Vietnam participait au salon Ambiente depuis plus de 20 ans.

En 2024, le chiffre d’affaires des exportations d’artisanat du Vietnam a atteint 2,95 milliards d'USD, le marché européen représentant environ 27%. Également au cours de l’année, une entreprise vietnamienne a obtenu une commande d’une valeur de plus d’un million d'USD.

Avec 65 entreprises participant à Ambiente cette année, le Vietnam vise à atteindre 5 milliards d'USD de revenus d’exportation d’artisanat en 2025, a-t-il déclaré.

VNA/CVN