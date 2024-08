La cascade de Khe Tiên, une merveille de la nature à Quang Ninh

Au cœur d’une grande vallée de forêts luxuriantes et de hautes montagnes, le village de Khe Tiên est entouré de verdure à perte de vue. Il attire les visiteurs par son magnifique paysage préservé et la vie simple de la population locale. À environ une heure de trajet du district de Binh Liêu, ce village est principalement habité par l’ethnie Dao.

Les voyageurs peuvent rencontrer des habitants locaux portant des tenues traditionnelles et des femmes pratiquant le tissage artisanal.

D’une hauteur de près de 20 m, la cascade de Khe Tiên dans le village du même nom conserve sa beauté primitive. Au sommet, l’eau jaillit en une grande chute, créant des volutes de brume. Le fracas de l’eau contre les rochers lui donne une teinte blanchâtre.

C’est une merveille naturelle qui dévoile ses plus beaux atours. La cascade forme une bande de soie blanche contrastant avec la montagne et la forêt, offrant un cadre idéal pour les photographes. En été, les visiteurs peuvent nager et plonger librement dans le lac en contrebas de la cascade.

Une destination séduisante

En arrivant à la cascade, les touristes doivent garer leur véhicule et marcher environ 5 à 10 minutes à travers une imposante forêt de bambous. Même pendant les chaudes journées d’été, l’atmosphère reste fraîche sous les bambous. De là, on peut déjà entendre son bruit.

L’eau coule dans la vallée depuis la montagne, formant un lac de plusieurs centaines de mètres carrés au pied de la cascade. Le vert du lac et la blancheur de la cascade ajoutent une touche charmante au milieu de la forêt.

Khe Tiên est l’une des sept destinations touristiques principales de Binh Liêu choisies par le Comité populaire provincial en 2015 et attirant de nombreux investisseurs pour le développement du tourisme écologique et communautaire. La communauté locale a commencé à construire et à fournir des services de homestay (séjour chez l’habitant), tout en encourageant la gestion et la protection conjointes de la forêt et des cascades.

S’immerger dans le calme de la nature, en écoutant le doux murmure de l’eau mêlé au chant des oiseaux, et profiter de la beauté de l’un des villages frontaliers de Quang Ninh est une expérience inoubliable pour les amoureux de la nature !

La cascade de Khe Tiên est devenue une destination de choix pour les voyageurs en quête de découverte ou simplement de quiétude, loin du stress de la vie citadine.

Texte et photos : Nguyên Thành - Ta Quân/CVN