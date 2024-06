Binh Ngoc, un joyau caché à Quang Ninh

Si vous recherchez une destination d’une beauté immaculée pour un week-end, mettez le cap vers Binh Ngoc, dans la province septentrionale de Quang Ninh.

Depuis la ville de Mong Cai, vous passerez le pont Trà Binh, là, tourner à gauche vous amènera à Trà Cô, puis tourner à droite vers Binh Ngoc.

Dès les premiers moments vous serez époustouflés par la magnificence du site et son atmosphère rafraîchissante. Des rangées de grands filaos bordent le chemin en béton. Dans les prairies verdoyantes, des buffles paissent tran-quillement entourés d’hérons garde-bœufs.

Binh Ngoc est l’un des principaux sites de l’itinéraire touristique Ha Long - Mong Cai - Binh Ngoc - Trà Cô. Les visiteurs peuvent explorer le marché de Mong Cai, la porte-frontière du même nom, ainsi que Trà Cô et Binh Ngoc. Ces lieux comprennent des maisons communes, d’anciennes pagodes et offrent des possibilités de baignade dans la mer, ainsi que des visites des caps Sa Vi et Ngoc.

Une magnifique aquarelle

La plage de Binh Ngoc s’étend sur 7 km et est reliée à celle de Trà Cô. Elle est baignée d’eaux turquoises tout au long de l’année. À marée basse, voitures et motos peuvent circuler au bord de l’eau.

Alors que les touristes contemplent la vaste étendue de mer et de ciel, une magnifique aquarelle se dévoile sous leurs yeux. Les nuances de bleu passent progressivement du clair au foncé, se mélangeant harmonieusement aux couleurs du ciel et des montagnes.

L’un des points forts de Binh Ngoc est son chemin bordé de grands filaos. Il est connu comme le plus poétique de Mong Cai. Le parcourir à vélo est une expérience inoubliable.

À l’est du site, au pied de la montagne Ngoc, se dévoilent des merveilles naturelles comme Da Den, Vung Chè et Ngoc Son. La plage de Da Den se distingue par de nombreux rochers noirs ressemblant à des doigts embrassant la plage.

Contrairement à d’autres zones de la ville frontalière, Binh Ngoc dégage une ambiance inhabituellement paisible et calme, évoquant le sentiment de retourner dans une campagne tranquille.

Outre ses magnifiques paysages, le site est également riche en traditions culturelles et en vestiges associés à l’histoire de ses hameaux et villages. Ce patrimoine reflète les caractéristiques culturelles distinctives des pêcheurs du Nord-Est. Les monuments les plus remarquables incluent la maison commune de Binh Ngoc, les temples Thành Hoàng et Ganh Ut.

Ladite maison a été construite au début du XXe siècle. C’est un lieu qui témoigne du processus historique, de la conquête de la nature et de l’exploration des frontières.

L’atmosphère sereine de la mer

Les visiteurs peuvent aussi participer à l’expérience unique connue sous le nom “Une journée en tant que pêcheur” sur la plage de Da Den. Le principe est simple : s’immerger dans la vie d’un véritable pêcheur, tirer des filets, pêcher des fruits de mer avant de préparer des plats traditionnels à la manière des locaux.

En visitant Binh Ngoc, ce serait une erreur de négliger la cuisine locale. Cette zone est réputée pour son abondance de plats de fruits de mer, notamment crevettes, crabes, poissons, calamars et autres bivalves.

Parmi les célèbres produits OCOP (À chaque commune son produit) locaux, se démarquent les patates douces. Ces délicieuses spécialités sont des délices incontournables pour tout voyageur souhaitant découvrir les merveilles culinaires de ce terroir.

Paysages préservés, culture authentique, habitants locaux accueillants, accès facile… Avec de tels atouts, nul doute que le tourisme continuera de se développer dans les années à venir et attirera un nombre croissant de visiteurs tant vietnamiens qu’étrangers.

Texte et photos : Thuy Hà - H.Nghia - D.Thu/CVN