Le musée de Quang Ninh, une destination incontournable en été

Photo : Hoàng Phuong/CVN

Le musée de Quang Ninh devient une destination de choix pour de nombreux jeunes visiteurs de la province et d’ailleurs. Cet établissement propose des programmes estivaux riches en ateliers : chants, danses, fabrication de bateaux en bois, création de peintures d'escargots, peinture sur vases en céramique, production d’objets artisanaux traditionnels, plantation d’arbres...

En outre, le musée a également organisé un programme intitulé "Mon été", à destination des enfants âgés de 5 à 12 ans, pour des groupes de 30 à 60 enfants. Un programme d’apprentissage de la vie, de l'histoire, de la culture et de la société dans des conditions permettant aux enfants de développer leurs compétences en communication, leurs capacités à formuler leurs pensées et idées ainsi qu’à coopérer et travailler en équipe.

Photo : Hoàng Phuong/CVN

À la découverte de l’histoire et de la culture locale

Éduquer aux traditions historiques et culturelles, y compris locales, est l'une des missions principales de ces programmes du musée de Quang Ninh. C'est l'occasion pour les enfants de découvrir l'histoire, les traditions révolutionnaires ainsi que les valeurs culturelles et esthétiques locales à travers les documents et objets exposés au musée. Cela contribue à susciter la fierté nationale et à faire en sorte que chaque enfant puisse prendre conscience de son rôle et de sa responsabilité dans l’édification et le développement de la Patrie, et devenir un ambassadeur du Vietnam en général et de Quang Ninh en particulier.

Photo : Hoàng Phuong/CVN

En 2023, le musée a organisé 20 séances sur le thème "Cours d'histoire" attirant plus de 1.300 élèves locaux et 30 autres en ligne pour profiter aux élèves de l’ensemble du pays. Parallèlement, en écho de la Semaine de l'apprentissage tout au long de la vie 2023, un programme intitulé "Appliquer et promouvoir l'efficacité de la technologie numérique dans l'enseignement de l'histoire locale à travers le patrimoine culturel" s’est tenu au musée de Quang Ninh avec la participation de plus de 200 élèves et enseignants de l'École primaire Lê Hông Phong.

Cette année, le musée de Quang Ninh a coopéré avec la Faculté de culture de l'Université de Ha Long pour organiser la phase finale du concours étudiant sur le thème de la découverte de l'histoire, de la culture et de l’homme de Quang Ninh à travers des objets du musée.

Photo : Hoàng Phuong/CVN

Les activités expérientielles organisées par le musée de Quang Ninh sont toujours innovantes, créatives, diversifiées, favorisant l'interaction avec les visiteurs, contribuant à la mise en œuvre du contenu éducatif sur le patrimoine et augmentant l'attraction touristique. Selon les statistiques du musée, le nombre de visiteurs a connu une hausse durant l’été 2024. En avril, on dénombrait plus de 64.000, près de 71.000 en mai et plus de 100.000 en juin.

Dô Quyêt Tiên, directeur du musée de Quang Ninh, a déclaré : "Dans les temps à venir, le musée continuera à renouveler les programmes d'éducation expérientielle, le format des expositions et des présentations du patrimoine culturel ; à rehausser la qualité des programmes éducatifs destinés aux élèves et aux étudiants ; à collaborer étroitement avec les écoles et les universités en termes d’organisation des activités en faveurs des jeunes visiteurs".

Le musée a été inauguré en octobre 2013 à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de la province de Quang Ninh. La bibliothèque de Quang Ninh est située à côté du musée, le tout formant un ensemble qui ressemble à "une perle noire au bord de la plage", conçu par l'architecte espagnol Salvador Perez Arroyo.

Pham Hoc/CVN