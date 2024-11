Le Vietnam intensifie ses efforts contre la pêche illégale

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé aux localités et services compétents de mettre fin aux activités de navires de pêche non enregistrés avant la prochaine inspection de la Commission européenne.

Le Vietnam se prépare à accueillir une délégation d’inspection de la Commission européenne (CE) dans l’espoir de faire lever le ”carton jaune” pour pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et de dynamiser ainsi les exportations de produits halieutiques vers l’Union européenne.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une téléconférence tenue le 25 octobre avec le Comité directeur national de lutte contre la pêche INN, les localités et services concernés, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, qui préside également ce comité, a fixé un délai strict : d’ici le 20 novembre, tous les navires dits ”trois N” - non enregistrés, sans permis de pêche ou sans certificat d’inspection - doivent être retirés. S’appuyant sur les données locales identifiant ces “navires fantômes“, la Marine, les garde-côtes, les garde-frontières et les agents de surveillance des pêches mèneront une campagne d’inspection pour les éliminer complètement, a-t-il martelé.

Engagement fort

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en coordination avec les autres ministères, agences et autorités locales, a reçu pour mission d’adopter des solutions techniques afin de gérer les violations du système de surveillance satellitaire des navires (VMS). Les sanctions en cas de non-respect seront renforcées, incluant la confiscation de biens, de navires ou même de la licence des capitaine. Des ajustements saisonniers des réglementations sont également à l’étude pour accroître leur efficacité. Ledit ministère a été chargé de collaborer avec les autorités locales pour établir des réglementations précises quant aux responsabilités des organisations, entreprises et individus impliqués dans l’exportation de produits d’origine inconnue, renforçant ainsi les règles contre la pêche INN.

Par ailleurs, des mécanismes incitatifs pour encourager les pêcheurs à respecter les normes INN devraient être instaurés, a déclaré le vice-Premier ministre. Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural doit également proposer des améliorations dans les principaux ports de pêche afin d’optimiser la gestion des navires et la prise en charge des captures, notamment pour les produits transformés destinés à l’exportation.

Thê Linh/CVN