Khanh Hoà déterminée à faire du projet nucléaire un nouveau moteur de croissance

Le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, un ouvrage d’importance nationale, est en cours de relance avec un fort consensus et une grande détermination de la part des autorités comme de la population locale.

Il s’agit non seulement d’une étape stratégique dans la diversification des sources d’électricité et la garantie de la sécurité énergétique nationale, mais aussi d’une contribution essentielle à la transition énergétique verte et à la réalisation de l’engagement de zéro émission nette d’ici 2050 conformément à l’esprit de la COP26.Selon la Résolution 174/2024/QH15 de l’Assemblée nationale (15e législature), le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận sera poursuivi dans la province de Khánh Hòa.

Le projet comprend deux centrales : Ninh Thuận 1 située dans la commune de Vinh Hai et Ninh Thuận 2 dans la commune de Phuoc Dinh, pour une capacité totale installée de 4.000 MW. La centrale Ninh Thuận 1 couvre une superficie de 883,68 ha, dont 443,11 ha terrestres et 440,57 ha maritimes.

La centrale Ninh Thuận 2 s’étend sur 758,54 ha, dont 380,91 ha sur terre et 377,63 ha en mer. Par son envergure, sa technologie moderne et sa portée stratégique, ce projet devrait devenir un pôle de croissance majeur pour la région du Centre méridional.Les dirigeants de la province de Khánh Hòa considèrent ce projet comme une mission politique prioritaire, revêtant une signification particulière pour le développement tant provincial que national.

Dès la promulgation de la Résolution de l’Assemblée nationale, la province a mis en place un comité directeur chargé de la mise en œuvre, procédé à des relevés cadastraux et organisé des consultations publiques sur les modalités d’indemnisation et de réinstallation. La politique de compensation appliquée prévoit un coefficient maximal de 1,5 fois la valeur du terrain selon la Loi foncière de 2024, afin de garantir les droits et intérêts des habitants des zones concernées.

La population des communes de Vinh Hai et Phuoc Dinh, où seront construites les deux centrales, a exprimé son accord et son enthousiasme face à la relance du projet. Beaucoup espèrent une mise en chantier rapide, qui donnera un nouveau visage à leur région, générera de nombreux emplois et créera des opportunités de développement socio-économique.

Néanmoins, les habitants souhaitent que les autorités veillent à leur attribuer des sites de réinstallation adéquats, assurant des conditions de vie meilleures que celles d’auparavant.Outre ces atouts, la mise en œuvre du projet doit surmonter plusieurs difficultés. Premièrement, les ministères et organes compétents n’ont pas encore harmonisé leurs positions concernant la définition des zones de sécurité autour du site, ce qui retarde l’élaboration et l’approbation des plans détaillés.

Deuxièmement, les besoins financiers pour l’indemnisation, la libération du foncier et la construction des zones de réinstallation sont considérables, mais les fonds alloués tardent à être débloqués.

Troisièmement, la réorganisation administrative des dernières années a entraîné des interruptions et un manque de personnel expérimenté pour traiter les dossiers liés au projet. En outre, certains documents et procédures de transfert n’ont pas encore été finalisés, tandis que l’utilisation actuelle des terrains a fortement évolué au cours des 16 années de suspension du projet, compliquant les opérations d’enquête et de mesure.

Face à ces difficultés, les services et localités concernés sont appelés à coopérer étroitement pour transférer intégralement les dossiers fonciers, renforcer les effectifs qualifiés et accélérer le calendrier.

Validation rapide des plans

Par ailleurs, la province de Khánh Hòa recommande une validation rapide des plans relatifs aux zones de réinstallation, aux cimetières et aux infrastructures sociales associées, afin de faciliter le déplacement et la stabilisation de la population. Les autorités provinciales s’engagent à simplifier au maximum les formalités administratives, créant ainsi des conditions favorables pour les investisseurs et les entreprises de construction.

L’approbation de la Résolution 174/2024/QH15 par l’Assemblée nationale et la détermination du gouvernement à relancer le projet nucléaire de Ninh Thuận témoignent d’une volonté ferme de développer une source d’énergie propre, moderne et sûre, contribuant à la sécurité énergétique nationale, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la protection de l’environnement.

Avec l’adhésion des autorités et de la population, ainsi que des efforts soutenus pour lever les obstacles existants, le projet nucléaire de Ninh Thuận devrait devenir un moteur de croissance majeur, contribuant à faire de Khánh Hòa un futur centre énergétique du pays.

