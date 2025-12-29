Jeunesse en émulation patriotique : de l’usine à la scène internationale

Ils sont deux parmi les 45 jeunes délégués participant au XI e Congrès national d’émulation patriotique : l’un est un ouvrier auteur de dizaines d’initiatives ayant généré plus de 10 milliards de dôngs de valeur ajoutée pour son entreprise ; l’autre, une écolière qui a créé un robot et l’a porté sur la scène internationale.

Photo : TN/CVN

À 32 ans, Trân Dinh Vu, ouvrier à la Compagnie générale de l’industrie de l’impression et de l’emballage Liksin, s’est imposé comme une figure emblématique de la jeune classe ouvrière dans le mouvement d’émulation pour le travail créatif. Ce qui force l’admiration, ce n’est pas seulement le nombre impressionnant de 55 initiatives qu’il a mises en œuvre, mais aussi leur impact économique, évalué à plus de 10 milliards de dôngs au bénéfice de l’entreprise.

L’ouvrier innovant aux dizaines d’initiatives "vertes"

Ses innovations ne sont ni spectaculaires ni excessivement complexes. Elles se concentrent sur l’amélioration des processus, l’optimisation des conceptions, la réduction des coûts et l’augmentation de la productivité. Selon lui, chaque petit changement, lorsqu’il est mené avec sérieux, peut générer des retombées significatives pour le collectif et améliorer directement les revenus des travailleurs.

Parmi ces initiatives, l’une se distingue particulièrement : le développement d’un sachet à fond plat en matériau PE/PE recyclable, respectueux de l’environnement. Ce produit répond non seulement aux normes strictes des marchés européen et américain, mais s’inscrit également dans la tendance mondiale d’une consommation plus verte.

"La protection de l’environnement n’est pas seulement une responsabilité sociale, c’est une voie incontournable si les entreprises vietnamiennes veulent conquérir les grands marchés", a partagé Dinh Vu. "C’est pourquoi, dans la plupart de mes initiatives, le critère environnemental est toujours prioritaire : réduction de l’utilisation de plastique vierge, valorisation des matériaux recyclés, optimisation des designs d’emballage afin de diminuer les émissions".

À elle seule, la création du sachet écologique à fond plat génère plus d’un milliard de dôngs de bénéfices par an pour l’entreprise, chiffre qui continue de progresser. Plus important encore, en prenant les devants dans le développement de nouveaux matériaux, Liksin s’affirme comme l’un des pionniers de l’industrie vietnamienne de l’emballage dans le processus de "verdissement" de la production, contribuant ainsi à renforcer la position du secteur sur la carte mondiale.

Sans se considérer comme quelqu’un accomplissant des exploits extraordinaires, Trân Dinh Vu estime que l’esprit d’émulation patriotique se manifeste avant tout dans la capacité à mieux faire son travail chaque jour. "Lors qu’on constate quelque chose d’illogique, il faut oser améliorer, chercher un peu plus loin, toujours dans l’objectif commun de servir l’intérêt collectif", a-t-il confié.

Ces efforts constants lui ont valu de nombreuses distinctions : le Prix Nguyên Van Trôi en 2020, le titre de "Leader jeune ouvrier exemplaire de Hô Chi Minh-Ville" en 2023, un satisfecit du président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Prix Tôn Duc Thang en 2024 et, début 2025, le titre de "Jeune citoyen exemplaire de Hô Chi Minh-Ville".

"Chaque jeune doit devenir une meilleure version de lui-même par rapport à la veille. Lorsque chaque individu s’efforce de progresser, l’esprit d’émulation patriotique se diffuse naturellement. J’espère que l’État créera davantage de conditions pour permettre aux jeunes ouvriers d’accéder, dès l’atelier, à des formations en transformation numérique, en production verte et en nouvelles technologies", a-t-il souhaité.

La collégienne qui emmène le robot vietnamien à l’international

Photo : TN/CVN

La présence de la jeune Luu Phuc, élève de la classe 6A3 du collège An Thoi (ville de Cân Tho, Delta du Mékong), a particulièrement attiré l’attention lors du XIe Congrès national d’émulation patriotique. À seulement 11 ans, elle figure parmi les cinq plus jeunes délégués du Congrès.

Malgré son jeune âge, le palmarès de Phuc An impressionne. Depuis 2022, elle a remporté un deuxième prix du concours Robothon International en Malaisie, un troisième prix du concours national Robothon, un prix d’encouragement au concours national en ligne "Trạng nguyên toàn tài", un premier prix du concours Trạng nguyên du vietnamien à l’échelle municipale, ainsi qu’un troisième prix à l’Olympiade d’anglais, sans compter de nombreuses distinctions dans les activités des jeunes pionniers et les mouvements pour l’enfance.

Parmi ces expériences, la plus marquante reste pour elle le concours international Robothon en Malaisie, placé sous le thème "La seconde Terre". Les participants, âgés de 8 à 15 ans, devaient mobiliser leurs connaissances en robotique STEM pour programmer et piloter des robots capables d’accomplir des missions complexes : collecte de météorites, transport vers des stations de recherche, mise en place de systèmes satellitaires, activation de l’énergie solaire et extraction de l’oxygène.

Face à la difficulté, Phuc An a parfois songé à abandonner. Mais grâce aux encouragements de ses enseignants et de ses amis, elle a persévéré, apprenant de manière autonome via YouTube et Google, explorant chaque ligne de code et chaque mouvement du robot. Durant les deux à trois mois précédant la compétition, elle s’est entraînée sans relâche sur la maquette, malgré de nombreux dysfonctionnements techniques.

"Il y a eu des moments où j’étais très inquiète, mais je me répétais qu’il fallait rester calme et croire en moi. Lorsque l’animateur a annoncé le deuxième prix, toute la pression s’est transformée en une immense joie. C’était ma première participation et j’ai remporté un prix international : j’étais à la fois surprise et extrêmement heureuse", s’est-elle souvenue.

Au-delà de la technologie, Phuc An s’illustre également dans les activités des jeunes pionniers. Elle a obtenu le quatrième prix national au concours de dessin "Ngôi nhà uoc mo" (La maison de rêves), le deuxième prix au concours de dessin sur la construction de l’image du peuple Cân Tho "Intelligente, dynamique, bienveillante, généreuse et élégante" en 2025, ainsi que de nombreuses distinctions dans des activités culturelles et sportives.

Pour Phúc An, l’émulation patriotique à l’âge scolaire est une notion simple : "Je ferai de mon mieux pour bien étudier, être disciplinée et obtenir de bonnes notes. Mon objectif le plus proche est de décrocher le Prix Kim Dông (le prix du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh) et, à plus long terme, de devenir une personne utile, contribuant à bâtir un pays toujours plus civilisé et prospère".

Quê Anh/CVN