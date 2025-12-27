Centre

Incendie meurtrier à Dak Lak : le Premier ministre publie une dépêche

À la suite de l’incendie survenu dans la matinée du 27 décembre dans la province de Dak Lak (Centre), ayant coûté la vie à quatre membres d’une même famille et blessé un nouveau-né, le Premier ministre Pham Minh Chinh Pham Minh Chinh a publié la dépêche officielle N°244/CD-TTg, demandant un soutien matériel et moral aux familles touchées ainsi qu’une enquête rapide sur les causes du drame.

Dans cette dépêche signée par le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, celui-ci, au nom du gouvernement, a adressé ses plus sincères condoléances aux proches des victimes. Il a demandé aux autorités provinciales de Dak Lak dapporter immédiatement une aide matérielle et psychologique à la famille endeuillée, tout en garantissant les meilleurs soins médicaux au nourrisson blessé.

Le ministère de la Santé a été chargé de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour assurer la prise en charge médicale de la victime. Parallèlement, le ministère de la Police, en coordination avec la province de Dak Lak, devra mener une enquête approfondie afin de déterminer les causes de l’incendie et d’établir les éventuelles responsabilités d'organisations ou d'individus.

Face à ce drame, le gouvernement appelle l’ensemble des ministères et des localités à renforcer les mesures de prévention et de sécurité incendie, en particulier dans les zones à haut risque. Les autorités sont également invitées à intensifier les actions de sensibilisation et à renforcer les dispositifs de secours afin de limiter les dommages, notamment à l’approche des célébrations du Nouvel An 2026.

Le ministre de la Police ainsi que les villes et provinces du ressort central sont par ailleurs appelés à poursuivre la mise en œuvre rigoureuse des directives du Premier ministre en matière de prévention et de lutte contre les incendies, en renforçant les moyens d’intervention et la communication, notamment à l’approche du Nouvel An et du Nouvel An lunaire 2026.

