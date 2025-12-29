Un modèle soutenu par Aus4Skills révolutionne la formation en logistique au Vietnam

Au Collège maritime et des voies navigables N°1 (MIC1) à Hai Phong, la formation en logistique a évolué d’un modèle où l’établissement était simple bénéficiaire vers un modèle de co‑création avec les entreprises, grâce au programme Aus4Skills - un projet de développement des compétences financé par le gouvernement australien.

>> Le PM appelle à faire du Vietnam un hub logistique régional, continental et mondial

>> Logistique : le Vietnam engage des réformes clés pour libérer ses entreprises

>> Exploiter les atouts maritimes pour faire du Vietnam un hub logistique mondial

Photo : CTV/CVN

Selon Dô Hông Hai, vice‑recteur du MIC1, ce partenariat "change fondamentalement notre façon de concevoir la formation", permettant à l’établissement de concevoir des programmes en fonction des besoins du secteur et d’étendre des modèles de formation de haute qualité.

Le MIC1 figure parmi les 16 collèges partenaires au Vietnam participant à ce projet. L’objectif est de proposer une formation orientée vers le monde professionnel, menée avec une approche dirigée par les entreprises, afin que les diplômés soient prêts à travailler avec les compétences pratiques requises dans le secteur logistique, contribuant ainsi à la croissance économique du pays.

Prêts à travailler avant la remise des diplômes

Dans l’entrepôt de GoldenLink, dans la zone économique de Dinh Vu, Nguyên Huu Son, diplômé du MIC1, commence sa journée en traitant des expéditions vers les États‑Unis. Recruté avant d’achever ses études, il explique : "Je me suis adapté rapidement, car le programme est étroitement aligné sur la pratique en entreprise et met l’accent sur le travail d’équipe". Avec la participation des entreprises à l’élaboration des supports pédagogiques et à la supervision des stages, tout ce qu’ils apprennent est directement applicable.

Au Centre de simulation de près de 15.000 m², ouvert à la mi‑2024, des étudiants comme Nguyên Trung Hiêu et Dào Nhât Huy s’exercent à la conduite de chariots élévateurs, à la manipulation de conteneurs et aux opérations d’entrepôt, dans un environnement qui reproduit fidèlement les conditions de travail. Ce centre, financé à hauteur de 30 milliards de dôngs (1,14 million de dollars), répond aux standards régionaux de formation professionnelle.

Bui Công Bao, enseignant au département logistique du MIC1, précise que les stages ont lieu de septembre à décembre, période de pointe dans le secteur, afin que les étudiants puissent acquérir une expérience pratique pendant les moments d’activité les plus intenses. Les leçons pratiques offrent une compréhension claire des futures missions en entreprise et aident les étudiants à savoir quoi faire et comment décider dans des situations réelles.

Résultat : "de nombreux étudiants de première année sont déjà recrutés par des entreprises. Une fois qu’ils remplissent les conditions, ils peuvent commencer à travailler immédiatement, puis l’école les aide à terminer leur cursus académique", indique l’enseignant.

Une transformation profonde de la formation

MIC1 a lancé son programme de logistique en 2018 avec une portée limitée et un enseignement très théorique. Tout a changé après que les enseignants ont rejoint Aus4Skills en 2019 : plus de 100 sessions de formation et d’échanges professionnels au Vietnam et en Australie ont permis à 37 enseignants de maîtriser des approches modernes comme la formation et l’évaluation basées sur les compétences (CBTA).

En 2020, le MIC1 a expérimenté son premier module CBTA avec trois entreprises, GoldenLink, Greenport et Lien Viet Logistics, et tous les étudiants ont été embauchés avant d’obtenir leur diplôme. Depuis, le collège a mis à jour 436 modules et 29 programmes selon la CBTA, ce qui a fait de la logistique sa filière à la croissance la plus rapide, avec une augmentation des inscriptions de 263 % en 2025 par rapport à 2018.

L’engagement des entreprises dans le processus de formation a constitué une étape importante. Pour Trân Thi Phuong Anh, directrice de Greenport, ce modèle a relevé les standards de formation : "Le programme est construit autour des besoins réels des entreprises. Nous contribuons à l’enseignement et au mentorat pour que le curriculum soit aligné sur les exigences du secteur et les standards internationaux".

Ce partenariat permet aux étudiants d’acquérir à la fois des connaissances théoriques et des compétences pratiques qui répondent aux exigences d’un marché logistique compétitif dès le début de leur carrière. De plus, les liens de Greenport avec des compagnies internationales comme Maersk, Evergreen, COSCO ou DHL offrent un accès direct aux normes logistiques mondiales et aux tendances émergentes.

Photo : CTV/CVN

Selon Quach Minh Dung, responsable de la chaîne d’approvisionnement chez Bee Logistics, les diplômés du MIC1 satisfont désormais plus de 80% des critères d’embauche dès l’entrée, et "la période d’intégration a été réduite de trois à six mois à un peu plus d’un mois", signe d’une formation adaptée aux besoins des entreprises. Dung estime que les modules relatifs à la digitalisation et à la logistique verte devraient être davantage intégrés pour préparer les étudiants aux solutions innovantes du secteur.

De son côté, Nguyên Huy Truong Giang, directeur général de Minh Giang Import‑Export, se félicite que le MIC1 mette l’accent sur la logistique verte : "Autrefois, nous devions former nos nouvelles recrues depuis le début. Aujourd’hui, nous pouvons embaucher des étudiants qui répondent totalement aux exigences dès le premier jour, grâce à l’apprentissage intégré au travail". Son entreprise accueille environ 60 étudiants par an pour trois mois de pratique.

Pour répondre encore mieux aux besoins des entreprises, Trân Minh Duc, directeur adjoint de GoldenLink, indique que l’entreprise a accueilli plus de 300 étudiants et recruté de nombreux talents pour des postes clés. "C’est un modèle gagnant‑gagnant. Le collège bénéficie d’un environnement de formation réaliste et les entreprises ont des talents prêts à l’emploi". Il propose d’élargir le programme pour inclure davantage de leçons pratiques chez les partenaires et dans des secteurs variés afin d’approfondir les connaissances et les compétences nécessaires pour naviguer dans la complexité de l’industrie logistique.

Des résultats concrets et une reconnaissance internationale

Le modèle de co‑création a produit des résultats remarquables au MIC1 : 15.315 étudiants ont bénéficié d’une formation standardisée ; près de 100% des étudiants en logistique trouvent un emploi immédiatement après l’obtention de leur diplôme ; le programme de logistique a obtenu une note de 96/100 lors de l’accréditation de qualité, plaçant le collège parmi les leaders nationaux. Le réseau de partenaires s’est étendu à près de 100 entreprises, dont 21 dans le secteur économique, et le MIC1 dispense désormais des formations CBTA à d’autres collèges grâce au Australia Alumni Grants Fund.

Le vice‑recteur Dô Hông Hai souligne que "le plus grand bénéfice ne réside pas seulement dans les nouvelles techniques pédagogiques, mais dans un modèle de partenariat durable avec les entreprises, base de la formation de professionnels logistiques de haute qualité pour le Vietnam".

Vers un déploiement national

Photo : CTV/CVN

Le modèle soutenu par Aus4Skills a un impact plus large sur l’écosystème national de formation professionnelle. Selon Hà Duc Ngoc, responsable à la Direction de l’enseignement et de la formation continue du ministère de l’Éducation et de la Formation, le programme pose une base solide pour améliorer la qualité de l’enseignement professionnel. Il espère qu’il sera déployé à l’échelle nationale avec l’entrée en vigueur de la loi modifiée sur la formation professionnelle, adoptée le 10 décembre 2025.

"Les entreprises sont une partie intégrante de la formation professionnelle et la CBTA garantit que les diplômés ne sont pas dépassés à leur entrée sur le marché du travail", a‑t‑il déclaré, en appelant à un soutien australien élargi dans d’autres secteurs.

La transformation du MIC1 illustre l’impact de la coopération éducative dans le cadre du Partenariat stratégique global Vietnam ‑ Australie. Le modèle de co‑création permet à l’établissement de diffuser des standards internationaux de formation et de renforcer les compétences de la main‑d’œuvre dans un secteur économique clé du Vietnam.

L’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, a déclaré qu’elle était fière de partager le système australien de formation professionnelle, l’un des meilleurs au monde, pour contribuer à la croissance économique du Vietnam. Elle a souligné que, dans le secteur logistique, les entreprises deviennent plus efficaces et productives grâce à l’accès à des diplômés immédiatement opérationnels.

"Après dix ans d’investissement à travers Aus4Skills, nous sommes heureux de constater que dans certains collèges partenaires, plus de la moitié des étudiants en logistique sont des femmes, contribuant à un marché du travail plus inclusif pour l’avenir, ce qui aidera à augmenter la productivité", a‑t‑elle conclu.

NDEL/VNA/CVN