Le Premier ministre appelle à accélérer les projets d’infrastructures à Dât Mui

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé, le 28 décembre, d’accélérer la mise en œuvre des projets d’infrastructures de transport stratégiques dans la zone de Dât Mui, province de Cà Mau (Sud), pour créer une impulsion au développement socio-économique, tout en renforçant la défense et la sécurité maritimes et insulaires dans l’extrême Sud.

Dans le cadre de sa mission de travail dans le Delta du Mékong, le chef du gouvernement, à la tête d’une délégation gouvernementale, a effectué une inspection aérienne pour évaluer la situation du développement socio-économique ainsi que la garantie de la défense et de la sécurité maritimes dans la province de Ca Mau. Il a également contrôlé et donné des instructions sur l’avancement de plusieurs projets d’infrastructures clés à Dât Mui.

Développement de l’île de Hon Khoai

Survolant la zone maritime et insulaire de la commune de Dât Mui, qui comprend cinq îles - Hon Khoai, Hon Sao, Hon Gô, Hon Dôi Môi et Hon Da Lê -, le Premier ministre a souligné que le développement de Dât Mui, et plus particulièrement de l’île de Hon Khoai, revêt une importance stratégique exceptionnelle, non seulement pour Cà Mau et le Delta du Mékong, mais aussi pour la sécurité nationale et le développement durable de l’économie maritime du pays.

Actuellement, plusieurs projets d’envergure sont déployés simultanément dans cette zone. Il s’agit notamment de la route reliant le continent à l’île de Hon Khoai, longue de plus de 18 km et dotée d’un investissement de 25.774 milliards de dôngs ; de l’autoroute Cà Mau - Cai Nuoc - Dât Mui, d’une longueur totale de 81 km, avec un capital avoisinant 60.000 milliards de dôngs ; ainsi que du port polyvalent à double usage civil et militaire de Hon Khoai, dont l’investissement s’élève à près de 16.000 milliards de dôngs.

Selon les rapports présentés sur place, le déblaiement des sites est pratiquement achevé, avec 1.646 foyers ayant cédé volontairement leurs terrains, pour une superficie totale de plus de 700 ha. Les unités de construction, dont les Brigades 11 et 12, la Société générale 319 et la Société de construction Lung Lo, ont mobilisé plus de 2.000 cadres, ingénieurs et ouvriers, ainsi que près de 1.000 engins et équipements travaillant en continu sur les chantiers. Les travaux progressent conformément au calendrier fixé et les décaissements ont dépassé 14.000 milliards de dôngs, avec un objectif de 100% du plan annuel d’ici la fin de l’année.

Lors de sa visite au point de départ de la route menant à l’île de Hon Khoai, le Premier ministre a salué l’esprit de consensus et de responsabilité des habitants ayant cédé leurs terres pour les projets, ainsi que la détermination des forces de construction, organisées en "trois équipes, quatre rotations", travaillant sans relâche malgré les conditions géographiques et climatiques difficiles. Il a insisté sur la nécessité d’accélérer les travaux tout en garantissant strictement la qualité, les normes techniques et la sécurité au travail, et en prévenant toute forme de gaspillage, de corruption ou de dérive.

Le Premier ministre a également demandé aux autorités de Cà Mau de poursuivre les politiques de réinstallation et de création de moyens de subsistance durables pour les populations concernées, afin que leur niveau de vie soit au moins équivalent à celui d’avant, et s’améliore progressivement. Il a en outre appelé à l’étude de l’ajout de bretelles d’accès et d’aires de repos sur les axes routiers, notamment sur la liaison vers Hon Khoai, afin de favoriser le développement du tourisme et de valoriser les infrastructures comme de véritables produits touristiques.

Il a chargé le ministère de la Défense de mobiliser des forces supplémentaires de la 9e région militaire pour soutenir les travaux ; le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement d’assurer l’approvisionnement en matériaux de construction ; et le ministère de la Construction d’accélérer la réalisation de l’autoroute Hâu Giang - Cà Mau, avec pour objectif son achèvement avant le 31 janvier 2026, contribuant ainsi à la continuité de l’axe autoroutier Nord-Sud jusqu’à Dât Mui et Hon Khoai.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu dans la zone administrative spéciale de Thô Chu, province d’An Giang, où il a visité et encouragé les forces armées locales. Il a salué leur esprit de vigilance et leur rôle central dans la protection de la souveraineté maritime et insulaire, tout en soulignant l’importance de lier étroitement les missions de défense au développement socio-économique et à l’amélioration des conditions de vie des militaires et des habitants, contribuant ainsi à la préservation durable de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Vietnam.

