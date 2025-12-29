Réception d'une aide humanitaire de la Pologne en faveur des populations sinistrées de Dak Lak

Dans l'après-midi du 28 décembre, à l'aéroport international de Nôi Bài, l'Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues, relevant du ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement, a réceptionné un lot d'aide humanitaire offert par le gouvernement de la Pologne, destiné à soutenir les efforts de relèvement après les catastrophes naturelles dans la province de Dak Lak.

>> Reconstruction des logements sinistrés : appel du Premier ministre à agir vite

>> Une enveloppe de 150 milliards de dôngs de plus pour les provinces touchées par les inondations

>> Une opération d’urgence pour aider les habitants à reconstruire après les inondations

Photo : VNA/CVN

La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants des autorités vietnamiennes, de l'ambassade de Pologne ainsi que de la Délégation de l'Union européenne au Vietnam.

Le don, d'un poids total de sept tonnes, comprend notamment des couvertures, des tentes, des seaux, des bassines, des bandages élastiques tubulaires et d'autres articles de première nécessité, contribuant à répondre aux besoins essentiels des populations touchées.

Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, les catastrophes naturelles survenues depuis le début de l'année ont causé plus de 400 morts et disparus, plus de 700 blessés, pour des pertes économiques estimées à près de 98.700 milliards de dôngs.

Face à cette situation, les autorités vietnamiennes, en coordination avec leurs partenaires internationaux, intensifient les mesures d'urgence afin de stabiliser la vie des sinistrés et de relancer la production.

VNA/CVN