Le Vietnam invite les entreprises japonaises à investir dans des secteurs clés

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân a inivité les entreprises japonaises à investir dans des secteurs clés au Vietnam, notamment les industries auxiliaires, les hautes technologies, la transformation numérique, les énergies propres et l'agriculture intelligente.

S'exprimant lors de l'événement "Rencontre Japan - Région du Delta du Mékong" à Cân Tho vendredi 8 août, le président de l'Assemblée nationale a souligné que les relations entre le Vietnam et le Japon demeuraient un modèle de coopération bilatérale fructueuse, fondées sur plus de 50 ans de confiance politique, d'affinités culturelles et de liens historiques communs.

Il a souligné que le Japon abrite une communauté florissante de plus de 600.000 Vietnamiens, soit la deuxième plus grande communauté étrangère du pays, et que plus de 2.500 entreprises japonaises sont actives au Vietnam.

Le dirigeant a souligné l'importance stratégique du Delta du Mékong, surnommé le "grenier à riz" du Vietnam, car il produit environ la moitié de la production rizicole totale du pays et représente 95% des exportations de riz, 65% de la production aquacole et 70% de la production fruitière nationale.

Malgré son immense potentiel, la région continue de faire face à une série de défis majeurs, notamment l'impact croissant du changement climatique, une main-d'œuvre limitée, des infrastructures de transport et de logistique sous-développées, l'absence d'un écosystème industriel porteur et la faiblesse des liens régionaux, a-t-il déclaré.

Il a réitéré la vision constante du Vietnam concernant le Japon comme un partenaire stratégique de premier plan, notamment dans les domaines de l'économie, de l'investissement et du transfert de technologie.

Remerciant le Japon pour son soutien de longue date par le biais de l'aide publique au développement (APD), le président a mis en avant des projets phares tels que le pont de Cân Tho, symbole fort de l'amitié bilatérale, et la modernisation de l'Université de Cân Tho, ainsi que de nombreuses initiatives dans d'autres localités du Delta du Mékong.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a exhorté les gouvernements et les milieux d'affaires à approfondir leur coopération stratégique.

Soulignant la nécessité d'une collaboration durable et à long terme, il a appelé les investisseurs japonais non seulement à apporter des capitaux, mais aussi à partager leur expertise et leurs technologies modernes, notamment dans des domaines tels que la transformation verte, l'économie circulaire et la gouvernance d'entreprise avancée.

Il a réitéré l'ambition du Vietnam de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et d'atteindre le statut de pays à revenu élevé d'ici 2045. Dans ce contexte, a-t-il affirmé, le delta du Mékong jouera un rôle indispensable dans la stratégie de développement durable du pays, notamment dans le contexte de l'adaptation au changement climatique.

Il a salué l'alignement des objectifs de développement du Vietnam sur les initiatives japonaises telles que l'Initiative pour la transition énergétique en Asie (AETI) et la Communauté asiatique zéro émission (AZEC), soulignant que ces cadres pourraient permettre de nouer des partenariats solides au sein du delta du Mékong, notamment dans les projets d'énergie renouvelable et de protection de l'environnement.

Approfondir la coopération stratégique

Trân Thanh Mân a souligné que l'AN et le gouvernement s'engagent à placer l'humain au cœur du progrès national et ne sacrifieront pas l'équité sociale ou le développement inclusif à la croissance économique à court terme.

Il s'est également dit convaincu que les réformes institutionnelles en cours, notamment la simplification administrative, l'efficacité de la gouvernance, les mesures anti-corruption et la réforme globale du secteur public, créeront un environnement favorable aux investissements étrangers, notamment ceux des entreprises japonaises souhaitant se développer au Vietnam et dans le Delta du Mékong.

Il a appelé les entreprises japonaises à jouer un rôle actif dans la construction de chaînes de valeur durables, contribuant ainsi à la prospérité partagée des deux nations.

Le secrétaire du Comité du Parti de Cân Tho, Dô Thanh Binh, a déclaré que la nouvelle ville avait été officiellement créée le 1er juillet, fusionnant l'ancienne Cân Tho avec les anciennes provinces de Hâu Giang et de Sóc Trang. Cette restructuration marque une étape décisive dans le développement du delta du Mékong, consolidant le rôle de Cân Tho en tant que pôle de croissance dynamique dans la sous-région du Sud-Ouest, a-t-il déclaré.

Il a souligné que Cân Tho était prête pour une nouvelle ère de croissance : plus efficace, plus transparente et plus engagée aux côtés des investisseurs et des entreprises.

Par ailleurs, la présidente de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam, Obuchi Yuko, a salué les performances économiques impressionnantes du Vietnam, qui continue de surpasser ses pairs de l'ASEAN et confirme son importance croissante dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Elle a rappelé que les deux pays ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2023 et que la communauté vietnamienne au Japon continue de croître, tant en taille qu'en influence.

Obuchi Yuko a également souligné le succès des récents échanges culturels, notamment le Festival du Vietnam à Tokyo, qui a attiré plus de 140.000 participants et a fait découvrir la vitalité de la culture vietnamienne au public japonais de manière vivante et engageante. Elle a ajouté que l'Exposition universelle 2025 d'Osaka-Kansai, qui attire environ 10.000 visiteurs chaque jour, témoigne d'un intérêt public fort et croissant pour les cultures des deux pays.

En tant que présidente de l'Alliance d'amitié parlementaire, elle s'est engagée à continuer de renforcer les liens entre les législateurs des deux pays, afin de porter le partenariat Vietnam - Japon à un niveau supérieur.

Lors de la conférence, les autorité des villes et provinces du Delta du Mékong, ainsi que des représentants d'entreprises et de groupes d'investissement japonais et vietnamiens, ont discuté du potentiel de développement des localités et identifié des pistes concrètes pour renforcer la collaboration future.

