Japon : le bilan du séisme à Kumamoto s'élève désormais à 34 morts

Deux jours après le séisme de magnitude 7,1 qui a frappé le Sud-Ouest du Japon, le bilan passe à 34 morts. Les opérations de secours se poursuivent, notamment sous les décombres d'un centre commercial de Kumamoto, alors que des milliers d'habitants restent privés d'eau et d'électricité.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le bilan du puissant séisme survenu dans le Sud-Ouest du Japon est monté à 34 morts, a annoncé jeudi 30 juillet le gouvernement japonais, précisant que ce total incluait "les personnes dont le décès fait encore l'objet d'une enquête afin de déterminer s'il est lié au séisme".

Des centaines de secouristes poursuivaient par ailleurs leurs efforts après le tremblement de terre de magnitude 7,1 de mardi après-midi 28 juillet, afin d'atteindre d'éventuels survivants dans les ruines d'un centre commercial à Kashima, dans le département de Kumamoto. Le centre commercial avait été évacué après le tremblement de terre, mais environ 50 minutes plus tard, l'établissement a été dévasté par une immense explosion alors qu'un nombre inconnu d'employés se trouvaient encore à l'intérieur.

Des images tournées à l'intérieur montraient des secouristes en combinaisons orange et casques blancs progressant avec précaution au milieu de tiges d'acier tordues, de câbles pendants et de plafonds éventrés.

Le séisme de mardi 28 juillet a provoqué d'importants dégâts sur l'île de Kyushu, détruisant des habitations, endommageant des ponts, déclenchant des incendies et privant des dizaines de milliers d'habitants d'électricité et d'eau. Une série de répliques a secoué la région depuis la secousse initiale, éprouvant davantage les habitants sous des températures estivales étouffantes qui devraient atteindre au moins 35°C plus tard dans la journée.

De nombreux foyers toujours sans eau ni électricité

Cinq décès ont également été confirmés et quatre autres personnes étaient portées disparues à l'usine de Nippon Paper Industries de la ville de Yatsushiro, où une partie d'une cheminée rouge et blanche s'est effondrée, a indiqué mercredi 29 juillet à l'AFP un responsable gouvernemental.

Mercredi après-midi 29 juillet, quelque 31.200 foyers et installations étaient toujours privés d'électricité, tandis que 84.000 logements subissaient des perturbations de l'approvisionnement en eau, selon les autorités. Des images télévisées montraient des personnes faisant la queue pour acheter de l'essence et de l'eau potable.

AFP/VNA/CVN