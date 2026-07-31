Séisme au Japon : des chiens participent à la fouille des décombres d'un centre commercial

Les secouristes japonais ont recours à des chiens vendredi 31 juillet pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes dans les décombres d'un centre commercial de Kashima, dévasté par une explosion après le puissant séisme survenu trois jours plus tôt, dont le bilan s'est alourdi à 35 morts.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Au centre commercial Aeon, 11 personnes avaient été dégagées jusqu'à la nuit dernière (jeudi), dont sept sont décédées. Pour nous assurer que personne d'autre ne se trouve à l'intérieur, nous achevons nos vérifications avec l'aide de chiens spécialement dressés", a déclaré le secrétaire général du gouvernement nippon, Minoru Kihara.

Plus aucun employé n'est désormais porté disparu selon l'exploitant du centre commercial, évacué avant d'être gravement endommagé par une probable explosion de gaz plus d'une heure après le séisme de mardi 29 juillet, cité par des médias locaux.

Sur l'autre principal site dévasté par le tremblement de terre de magnitude 7,1, une usine de papier, neuf corps ont désormais été retrouvés et les opérations de recherche et de sauvetage ont pris fin, a indiqué M. Kihara.

Deux survivants ont également été extraits du site, où une cheminée industrielle s'est effondrée, a-t-il ajouté, chiffrant à 35 le bilan total des victimes du séisme dans le département de Kumamoto (Sud-Ouest).

Le séisme a causé d'importants dégâts, détruisant des habitations, endommageant des ponts, provoquant des incendies et privant des dizaines de milliers d'habitants d'électricité et d'eau, alors que les températures devraient approcher les 40°C ce week-end.

Vendredi 31 juillet, quelque 4.500 foyers du département de Kumamoto sont encore privés d'électricité et 79.000 foyers d'eau courante, a précisé M. Kihara, ajoutant qu'environ 5.100 militaires sont mobilisés pour participer aux secours.

Photo : AFP/VNA/CVN

Des milliers de personnes, dont beaucoup de personnes âgées, ont cherché à échapper à la chaleur dans les centres d'évacuation.

Une bonne nouvelle est toutefois venue du sauvetage de 25 félins d'un "café à chats" situé dans le centre commercial sinistré, qui ont été transférés à Hiroshima, suscitant un vaste soulagement sur les réseaux sociaux.

Le département de Kumamoto a déjà été frappé en 2016 par deux séismes dévastateurs qui ont fait 273 morts et plus de 2.800 blessés.

Situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques le long de la bordure occidentale de la "ceinture de feu" du Pacifique, le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre.

L'archipel reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin, de magnitude 9, survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami ayant fait quelque 18.500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.

AFP/VNA/CVN